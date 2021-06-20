ING Basketbol Süper Ligi'nin yeni ekibi Semt77 Yalovaspor sürprizlerin takımı olmak istiyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ING Basketbol Süper Ligi'nin yeni ekibi Semt77 Yalovaspor sürprizlerin takımı olmak istiyor

ING Basketbol Süper Ligi'nin yeni ekibi Semt77 Yalovaspor sürprizlerin takımı olmak istiyor
Anadolu Ajansı / Onur Erdik - Haberler | Spor

Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off final serisinde Samsunspor'a 3-1 üstünlük kurarak ING Basketbol Süper Ligi'ne yükselen Semt77 Yalovaspor'da yönetim, sürpriz sonuçlara imza atacak bir takım oluşturmayı hedefliyor.

Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off final serisinde Samsunspor'a 3-1 üstünlük kurarak ING Basketbol Süper Ligi'ne yükselen Semt77 Yalovaspor'da yönetim, sürpriz sonuçlara imza atacak bir takım oluşturmayı hedefliyor.

Kulüp başkanı Orbay Tuna, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk kez 2021-2022 sezonunda mücadele edecekleri Süper Lig'e çabuk adapte olmak istediklerini söyledi.

Öncelikli hedeflerinin ligi orta sıralarda bitirmek olacağını belirten Tuna, "Aldığımız risk ve sorumluluk bu yönde olacak. Hem takım olarak Süper Lig'i içimize sindireceğiz hem de seyirci sindirecek. Lige ilk önce alışacağız, ondan sonra hep sürpriz sonuçlara oynayacağız. Bu konuda iddialıyız." diye konuştu.

Tuna, lige tutunmak için altyapıyı geliştirip giderlerini azaltıncaya kadar 2-3 yıl maddi desteğe ihtiyaç duyacaklarını dile getirdi.

Transfer görüşmelerine başladıklarını aktaran Tuna, şöyle konuştu:

"Hakan Yavuz hocamızın doğru takım kuracağına inanıyorum. Anadolu Efes'ten de belki transfer yapabiliriz. Yalova'yı iddialı tutabilecek transferlerimiz olacak. Transfer konusunda, tatmin edici transferler yapacağız. Buna herkes emin olsun. İlk 3 transferi yakın zaman içinde bitirip Süper Lig'de şu havayı oluşturmak istiyoruz; evet, Yalovaspor bir şeyler yapıyor. Ayrıca yeni sezonda maçlar seyircili oynanacak. Biz de önümüzdeki haftadan itibaren kombine satışlarımızın çalışmalarına başlayacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Onur Erdik

Galatasaray başkanlık seçiminde, eski bakan Fikri Sağlar'dan dikkat çeken 3 Temmuz sözleri
Galatasaray başkanlık seçiminde, eski bakan Fikri Sağlar'dan dikkat çeken 3 Temmuz sözleri
TFF'ye tarihi protesto hazırlığı! Süper Lig kulüplerinin ilk hafta maçlarına çıkmaması gündemde
TFF'ye tarihi protesto hazırlığı! Süper Lig kulüplerinin ilk hafta maçlarına çıkmaması gündemde
Fenerbahçe, Okay Yokuşlu transferini bitirmek için harekete geçiyor
Fenerbahçe, Okay Yokuşlu transferini bitirmek için harekete geçiyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Bergen Seda Sayan Merve Dizdar İbrahim Tatlıses
Spor Cristiano Ozan Tufan Burak Yılmaz Roberto Mancini Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
ING Basketbol Süper Ligi'nin yeni ekibi Semt77 Yalovaspor sürprizlerin takımı olmak istiyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.6.2021 13:35:16. #1.16#

title