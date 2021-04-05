ING Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasındaki iki maç ertelendi

ING Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında oynanması gereken iki maç ertelendi.

ING Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında oynanması gereken iki maç ertelendi.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 10 Nisan Cumartesi günü oynanması planlanan Büyükçekmece Basketbol-Beşiktaş Icrypex ile Darüşşafaka Tekfen-Aliağa Petkimspor müsabakalarının yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendiği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar