ING Basketbol Süper Ligi'ndeki Aliağa Petkimspor-TOFAŞ maçı ertelendi

ING Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasındaki Aliağa Petkimspor-TOFAŞ maçı ertelendi.

ING Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasındaki Aliağa Petkimspor-TOFAŞ maçı ertelendi.

Türkiye Basketbol Federasyonu'nun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, daha önce 3 Nisan Cumartesi günü saat 13.00'te oynanacağı duyurulan müsabaka, ileri bir tarihte yapılacak.

Karşılaşmanın ertelenme sebebiyle ilgili herhangi bir bilgilendirmede ise bulunulmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz