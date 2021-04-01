ING Basketbol Süper Ligi'ndeki Aliağa Petkimspor-TOFAŞ maçı ertelendi
Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Spor
ING Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasındaki Aliağa Petkimspor-TOFAŞ maçı ertelendi.
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ING Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasındaki Aliağa Petkimspor-TOFAŞ maçı ertelendi.
Türkiye Basketbol Federasyonu'nun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, daha önce 3 Nisan Cumartesi günü saat 13.00'te oynanacağı duyurulan müsabaka, ileri bir tarihte yapılacak.
Karşılaşmanın ertelenme sebebiyle ilgili herhangi bir bilgilendirmede ise bulunulmadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz