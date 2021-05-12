ING Basketbol Süper Ligi'nde Play-Off heyecanı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ING Basketbol Süper Ligi'nde Play-Off heyecanı

ING Basketbol Süper Ligi'nde Play-Off heyecanı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

ING Basketbol Süper Ligi'nde Play-Off, yarın ve cuma günü oynanacak maçlarla başlayacak.

ING Basketbol Süper Ligi'nde Play-Off, yarın ve cuma günü oynanacak maçlarla başlayacak.

ING Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun tamamlanmasının ardından heyecan Play-Off ile devam edecek. Çeyrek finaller, yarın oynanacak Pınar Karşıyaka - Türk Telekom ve Fenerbahçe Beko - Darüşşafaka Tekfen maçlarıyla başlayacak. Sezonu 3'üncü sırada noktalayan Karşıyaka ile 6'ncı sırada tamamlayan Türk Telekom'un karşı karşıya geleceği müsabaka saat 18.00'de; lig 2'ncisi Fenerbahçe Beko ile lig 7'ncisi Darüşşafaka Tekfen'in karşılaşacağı maç ise saat 20.15'te başlayacak. Çeyrek finalin diğer eşleşmelerinde ise ligi lider bitiren Anadolu Efes ile 8'inci sırada yer alan Empera Halı Gaziantep Basketbol maçı cuma günü saat 18.00'de; 4'üncü basamaktaki TOFAŞ ile 5'inci olan Beşiktaş ICRYPEX'in mücadelesi saat 20.15'te başlayacak. Rövanş karşılaşmaları ise bu hafta sonu oynanacak. Tüm maçlar Türk Telekom'un dijital TV platformu Tivibu'da ekrana gelecek.

TİVİBU'DAN ENGELSİZ MAÇLARING Basketbol Süper Ligi'nde Play-Off heyecanının başlamasıyla birlikte Tivibu da bir ilke imza atıyor. TOTAL İstasyonları iş birliğiyle hazırlanan proje kapsamında, uzman işaret dili çevirmeni, maç spikeri ile birlikte eş zamanlı olarak Play-Off maçlarını anlatacak. İşitme engelli basketbolseverlerin maçları daha rahat bir şekilde takip edebilmesi için planlanan "Engelsiz Maçlar", Tivibu Spor 4 ekranları üzerinden izleyiciyle buluşacak.

HAFTANIN MAÇ PROGRAMIPlay-Off Çeyrek Final İlk Maç13 Mayıs Perşembe18.00 Pınar Karşıyaka - Türk Telekom20.15 Fenerbahçe Beko - Darüşşafaka Tekfen14 Mayıs Cuma18.00 Anadolu Efes - Empera Halı Gaziantep Basketbol20.15 TOFAŞ - Beşiktaş ICRYPEX

Play-Off Çeyrek Final İkinci Maç15 Mayıs Cumartesi16.00 Türk Telekom - Pınar Karşıyaka18.15 Darüşşafaka Tekfen - Fenerbahçe Beko16 Mayıs Pazar18.00 Empera Halı Gaziantep Basketbol - Anadolu Efes

20.15 Beşiktaş ICRYPEX - TOFAŞ


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde Galatasaray'a 3-0 üstünlük kuran Fenerbahçe Öznur Kablo, şampiyonu oldu.
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde Galatasaray'a 3-0 üstünlük kuran Fenerbahçe Öznur Kablo, şampiyonu oldu.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Donald Trump Meral Akşener Fahrettin Altun
Magazin Hadise Seda Sayan Özcan Deniz Pınar Altuğ
Spor Ali Koç Muslera Arda Turan Cüneyt Çakır Mete Kalkavan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: ING Basketbol Süper Ligi'nde Play-Off heyecanı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.5.2021 13:11:26. #1.16#

title