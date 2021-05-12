ING Basketbol Süper Ligi'nde Play-Off heyecanı

ING Basketbol Süper Ligi'nde Play-Off, yarın ve cuma günü oynanacak maçlarla başlayacak.

ING Basketbol Süper Ligi'nde Play-Off, yarın ve cuma günü oynanacak maçlarla başlayacak.

ING Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun tamamlanmasının ardından heyecan Play-Off ile devam edecek. Çeyrek finaller, yarın oynanacak Pınar Karşıyaka - Türk Telekom ve Fenerbahçe Beko - Darüşşafaka Tekfen maçlarıyla başlayacak. Sezonu 3'üncü sırada noktalayan Karşıyaka ile 6'ncı sırada tamamlayan Türk Telekom'un karşı karşıya geleceği müsabaka saat 18.00'de; lig 2'ncisi Fenerbahçe Beko ile lig 7'ncisi Darüşşafaka Tekfen'in karşılaşacağı maç ise saat 20.15'te başlayacak. Çeyrek finalin diğer eşleşmelerinde ise ligi lider bitiren Anadolu Efes ile 8'inci sırada yer alan Empera Halı Gaziantep Basketbol maçı cuma günü saat 18.00'de; 4'üncü basamaktaki TOFAŞ ile 5'inci olan Beşiktaş ICRYPEX'in mücadelesi saat 20.15'te başlayacak. Rövanş karşılaşmaları ise bu hafta sonu oynanacak. Tüm maçlar Türk Telekom'un dijital TV platformu Tivibu'da ekrana gelecek.

TİVİBU'DAN ENGELSİZ MAÇLARING Basketbol Süper Ligi'nde Play-Off heyecanının başlamasıyla birlikte Tivibu da bir ilke imza atıyor. TOTAL İstasyonları iş birliğiyle hazırlanan proje kapsamında, uzman işaret dili çevirmeni, maç spikeri ile birlikte eş zamanlı olarak Play-Off maçlarını anlatacak. İşitme engelli basketbolseverlerin maçları daha rahat bir şekilde takip edebilmesi için planlanan "Engelsiz Maçlar", Tivibu Spor 4 ekranları üzerinden izleyiciyle buluşacak.

HAFTANIN MAÇ PROGRAMIPlay-Off Çeyrek Final İlk Maç13 Mayıs Perşembe18.00 Pınar Karşıyaka - Türk Telekom20.15 Fenerbahçe Beko - Darüşşafaka Tekfen14 Mayıs Cuma18.00 Anadolu Efes - Empera Halı Gaziantep Basketbol20.15 TOFAŞ - Beşiktaş ICRYPEX

Play-Off Çeyrek Final İkinci Maç15 Mayıs Cumartesi16.00 Türk Telekom - Pınar Karşıyaka18.15 Darüşşafaka Tekfen - Fenerbahçe Beko16 Mayıs Pazar18.00 Empera Halı Gaziantep Basketbol - Anadolu Efes

20.15 Beşiktaş ICRYPEX - TOFAŞ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı