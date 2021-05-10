ING Basketbol Süper Ligi'nde play-off heyecanı 13 Mayıs'ta başlayacak
ING Basketbol Süper Ligi'nde 2020-2021 sezonunun play-off mücadelesi 13 Mayıs Perşembe günü başlayacak.
ING Basketbol Süper Ligi'nde 2020-2021 sezonunun play-off mücadelesi 13 Mayıs Perşembe günü başlayacak.
Ligde normal sezonu ilk 8'de bitiren Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko, Pınar Karşıyaka, TOFAŞ, Beşiktaş Icrypex, Türk Telekom, Darüşşafaka Tekfen ve Empera Halı Gaziantep Basketbol play-off' kalmayı başardı.
Play-off'un ilk maçlarının programı şöyle:
13 Mayıs Perşembe:
18.00 Pınar Karşıyaka-Türk Telekom (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)
20.15 Fenerbahçe Beko-Darüşşafaka Tekfen (Ülker)
14 Mayıs Cuma:
18.00 Anadolu Efes-Empera Halı Gaziantep Basketbol (Sinan Erdem)
20.15 TOFAŞ-Beşiktaş Icrypex (TOFAŞ)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki