ING Basketbol Süper Ligi'nde play-off heyecanı 13 Mayıs'ta başlayacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ING Basketbol Süper Ligi'nde play-off heyecanı 13 Mayıs'ta başlayacak

ING Basketbol Süper Ligi'nde play-off heyecanı 13 Mayıs'ta başlayacak
Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor

ING Basketbol Süper Ligi'nde 2020-2021 sezonunun play-off mücadelesi 13 Mayıs Perşembe günü başlayacak.

ING Basketbol Süper Ligi'nde 2020-2021 sezonunun play-off mücadelesi 13 Mayıs Perşembe günü başlayacak.

Ligde normal sezonu ilk 8'de bitiren Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko, Pınar Karşıyaka, TOFAŞ, Beşiktaş Icrypex, Türk Telekom, Darüşşafaka Tekfen ve Empera Halı Gaziantep Basketbol play-off' kalmayı başardı.

Play-off'un ilk maçlarının programı şöyle:

13 Mayıs Perşembe:

18.00 Pınar Karşıyaka-Türk Telekom (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

20.15 Fenerbahçe Beko-Darüşşafaka Tekfen (Ülker)

14 Mayıs Cuma:

18.00 Anadolu Efes-Empera Halı Gaziantep Basketbol (Sinan Erdem)

20.15 TOFAŞ-Beşiktaş Icrypex (TOFAŞ)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

Burak Elmas, seçim tarihi konusunda Galatasaray Yönetimi'ne karşı ihtiyati tedbir talepli iptal davası açacak
Burak Elmas, seçim tarihi konusunda Galatasaray Yönetimi'ne karşı ihtiyati tedbir talepli iptal davası açacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Ruhsar Pekcan Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Hadise Acun Ilıcalı Mehmet Ali Erbil
Spor Diego Arda Turan Cüneyt Çakır Yılmaz Vural Samet Aybaba
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aksa Kudüs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: ING Basketbol Süper Ligi'nde play-off heyecanı 13 Mayıs'ta başlayacak - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.5.2021 22:15:23. #1.15#

title