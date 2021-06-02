ING Basketbol Süper Ligi'nde play-off final heyecanı başlıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ING Basketbol Süper Ligi'nde play-off final heyecanı başlıyor

ING Basketbol Süper Ligi'nde play-off final heyecanı başlıyor
Anadolu Ajansı / Ercan Çakar - Haberler | Spor

ING Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko'nun karşı karşıya geleceği play-off final serisinde ilk maç yarın oynanacak.

ING Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko'nun karşı karşıya geleceği play-off final serisinde ilk maç yarın oynanacak.

Anadolu Efes'in ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 17.00'de başlayacak.

ING Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonu lider bitiren Anadolu Efes, play-off çeyrek finalinde Empera Halı Gaziantep'i, yarı finalde de Beşiktaş Icrypex'i eleyerek finale yükseldi.

Fenerbahçe Beko ise play-off çeyrek final serisinde Darüşşafaka Tekfen'i eledikten sonra yarı finalde Pınar Karşıyaka'yı geçerek adını finale yazdırdı.

Toplam 3 galibiyete ulaşacak takımın şampiyon olacağı seride, ikinci karşılaşma 5 Haziran Cumartesi günü yine Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

Ali Koç'un bahsettiği kriterleri karşılayan Conceiçao, bu ay Porto'dan ayrılıyor
Ali Koç'un bahsettiği kriterleri karşılayan Conceiçao, bu ay Porto'dan ayrılıyor
Fenerbahçe'de seçim öncesi büyük sürpriz! Aziz Yıldırım basın toplantısı düzenleyecek
Fenerbahçe'de seçim öncesi büyük sürpriz! Aziz Yıldırım basın toplantısı düzenleyecek
Giresunspor, Nabil Dirar için harekete geçti
Giresunspor, Nabil Dirar için harekete geçti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Fatma Şahin Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Ebru Gündeş İlker Kaleli Serenay Sarıkaya
Spor Gervinho Şenol Güneş Burak Yılmaz Ahmet Nur Çebi Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
ING Basketbol Süper Ligi'nde play-off final heyecanı başlıyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.6.2021 11:15:31. #1.16#

title