ING Basketbol Süper Ligi'nde iki erteleme maçı yarın oynanacak
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ING Basketbol Süper Ligi'nde iki erteleme maçı yarın oynanacak

ING Basketbol Süper Ligi'nde iki erteleme maçı yarın oynanacak
Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan - Haberler | Spor

ING Basketbol Süper Ligi'nde yarın iki erteleme maçı yapılacak.

ING Basketbol Süper Ligi'nde yarın iki erteleme maçı yapılacak.

Ligde 29. haftanın erteleme müsabakalarında Empera Halı Gaziantep Basketbol ile Bahçeşehir Koleji ve Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes karşılaşacak.

Empera Halı Gaziantep Basketbol, saat 16.00'da oynanacak mücadelede Karataş Şahinbey Spor Salonu'nda Bahçeşehir Koleji'ni ağırlayacak.

Fenerbahçe Beko ise saat 18.00'de başlayacak karşılaşmada Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Anadolu Efes'i konuk edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan

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