ING Basketbol Süper Ligi'nde iki erteleme maçı yarın oynanacak
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ING Basketbol Süper Ligi'nde iki erteleme maçı yarın oynanacak

Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan - Haberler | Spor
ING Basketbol Süper Ligi'nde iki erteleme maçı yarın oynanacak

ING Basketbol Süper Ligi'nde yarın iki erteleme maçı yapılacak.

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ING Basketbol Süper Ligi'nde yarın iki erteleme maçı yapılacak.

Ligde 27. haftanın erteleme müsabakalarında Aliağa Petkimspor ile TOFAŞ ve Beşiktaş Icrypex ile Bahçeşehir Koleji karşılaşacak.

Aliağa Petkimspor, saat 17.00'de oynanacak mücadelede ENKA Spor Salonu'nda TOFAŞ'ı ağırlayacak.

Beşiktaş Icrypex ise saat 19.15'te başlayacak karşılaşmada Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde Bahçeşehir Koleji'ni konuk edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan

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