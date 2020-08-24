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ING Basketbol Süper Ligi'nde fikstür çekildi

ING Basketbol Süper Ligi'nde 2020-2021 sezonunun fikstürü çekildi.

ING Basketbol Süper Ligi'nde fikstür çekildi
24.08.2020 12:09 | Son Güncelleme: 24.08.2020 12:46

ING Basketbol Süper Ligi'nde 2020-2021 sezonunun fikstürü çekildi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen fikstür çekimine, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) yetkilileri ile kulüp temsilcileri katıldı.

Kura çekimi için podyuma çıkan herkes kura toplarına dokunmadan önce ellerini dezenfekte ederken, kuranın ardından gelenekselleşen aile fotoğrafı çekimi bu sefer yapılmadı.

ING Basketbol Süper Ligi'nde ilk haftanın maç programı şöyle:

Galatasaray Doğa Sigorta-Anadolu Efes

Fenerbahçe Beko-OGM Ormanspor

Frutti Extra Bursaspor-Beşiktaş

HDI Sigorta Afyon Belediyespor-Gaziantep Basketbol

Büyükçekmece Basketbol-Petkimspor

Bahçeşehir Koleji-TOFAŞ

Türk Telekom-Darüşşafaka Tekfen

Pınar Karşıyaka (Bay)

Kaynak: AA

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