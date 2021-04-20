ING Basketbol Süper Ligi'nde ertelenen iki maç yarın oynanacak
ING Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasından ertelenen iki maç yarın oynanacak.
ING Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasından ertelenen iki maç yarın oynanacak.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelenen maçlardan ilkinde Darüşşafaka Tekfen ile Aliağa Petkimspor, saat 17.00'de Darüşşafaka Ayhan Şahenk Spor Salonu'nda karşılaşacak.
İkinci mücadelede ise Büyükçekmece Basketbol ile Beşiktaş Icrypex, saat 19.15'te Gazanfer Bilge Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz