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ING Basketbol Süper Ligi'nde bir maç ertelendi

ING Basketbol Süper Ligi'nde bir maç ertelendi
AA / Ercan Doğan - Haberler | Spor

ING Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Beşiktaş Icrypex ile Frutti Extra Bursaspor arasında yarın oynanması gereken karşılaşma takımlardaki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - ING Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Beşiktaş Icrypex ile Frutti Extra Bursaspor arasında yarın oynanması gereken karşılaşma takımlardaki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamada, uygulanan Kovid-19 testleri neticesinde siyah-beyazlı takımın iki oyuncusu ve teknik ekipten iki kişide pozitif bulgulara rastlandığı bildirildi.

İki takım arasında yarın saat 13.00'te BJK Akatlar Kültür ve Spor Kompleksi'nde oynanması gereken karşılaşma, Basketbola Dönüş Protokolü'nün 12. bölüm "Müsabakaların Ertelenmesi" başlıklı maddesi doğrultusunda ileri bir tarihe ertelendiği kaydedildi.

Beşiktaş Icrypex'te test sonuçları pozitif çıkan oyuncuların ve teknik ekipteki kişilerin takip, izolasyon ve tedavi süreçlerine başlandığı vurgulandı.

Frutti Extra Bursaspor da daha önce 5 oyuncu ve 2 idari personelinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıklamıştı.

AA / Ercan Doğan - Spor Haberleri

Frutti Extra Bursaspor, Basketbol Süper Ligi, Beşiktaş, Spor, Haber

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