ING Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko şampiyonluk için karşılaşacak
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ING Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko şampiyonluk için karşılaşacak

ING Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko şampiyonluk için karşılaşacak
Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Spor

ING Basketbol Süper Ligi'nde 2020-2021 sezonunda şampiyonluğa ulaşacak takımın belli olacağı play-off final serisinde Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko karşılaşacak.

ING Basketbol Süper Ligi'nde 2020-2021 sezonunda şampiyonluğa ulaşacak takımın belli olacağı play-off final serisinde Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko karşılaşacak.

Normal sezonu lider tamamlayan Anadolu Efes, şu ana kadar namağlup olduğu play-off çeyrek finalinde Empera Halı Gaziantep'i, yarı finalde de Beşiktaş Icrypex'i saf dışı bıraktı.

Fenerbahçe Beko ise play-off çeyrek final serisinde Darüşşafaka Tekfen'i eledikten sonra yarı finalde de Pınar Karşıyaka'yı geçerek Anadolu Efes'in rakibi oldu.

Toplam 3 galibiyete ulaşacak ekibin şampiyonluğa ulaşacağı play-off final serisi Anadolu Efes'in THY Avrupa Ligi Dörtlü Final müsabakalarının ardından başlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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