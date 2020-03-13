ING Basketbol Süper Ligi'nde 23. hafta programı
ING Basketbol Süper Ligi 23. hafta heyecanı yarın ve 15 Mart Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak.
13.03.2020 14:02 | Son Güncelleme: 13.03.2020 14:02
ING Basketbol Süper Ligi 23. hafta heyecanı yarın ve 15 Mart Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak.
Basketbol Süper Ligi 23. hafta programı şöyle:
Yarın
13.00 Gaziantep Basketbol - Teksüt Bandırma
15.15 Galatasaray - Pınar Karşıyaka
17.30 İTÜ BB - Büyükçekmece Basketbol
20.00 Afyon Belediyespor - Darüşşafaka
15 Mart Pazar
13.00 Bursaspor - Beşiktaş
13.00 Fenerbahçe Beko - Tofaş
17.30 Türk Telekom - Anadolu Efes
20.00 Bahçeşehir Koleji - OGM Ormanspor - İSTANBUL
Kaynak: İHA