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basketbol, Spor

ING Basketbol Süper Ligi'nde 23. hafta programı

ING Basketbol Süper Ligi 23. hafta heyecanı yarın ve 15 Mart Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak.

13.03.2020 14:02 | Son Güncelleme: 13.03.2020 14:02
ING Basketbol Süper Ligi'nde 23. hafta programı

ING Basketbol Süper Ligi 23. hafta heyecanı yarın ve 15 Mart Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak.


Basketbol Süper Ligi 23. hafta programı şöyle:


Yarın


13.00 Gaziantep Basketbol - Teksüt Bandırma


15.15 Galatasaray - Pınar Karşıyaka


17.30 İTÜ BB - Büyükçekmece Basketbol


20.00 Afyon Belediyespor - Darüşşafaka


15 Mart Pazar


13.00 Bursaspor - Beşiktaş


13.00 Fenerbahçe Beko - Tofaş


17.30 Türk Telekom - Anadolu Efes


20.00 Bahçeşehir Koleji - OGM Ormanspor - İSTANBUL

Spor Toto Süper Lig Maç Sonuçları ve Puan Durumu

Kaynak: İHA

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