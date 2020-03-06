ING Basketbol Süper Ligi'nde 22. hafta heyecanı
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ING Basketbol Süper Ligi'nde 22. hafta heyecanı

ING Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftası Pınar Karşıyaka ile Bahçeşehir Koleji arasında yarın oynanacak karşılaşma ile başlayacak.

06.03.2020 10:35 | Son Güncelleme: 06.03.2020 10:35
ING Basketbol Süper Ligi'nde 22. hafta heyecanı

ING Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftası ile Bahçeşehir Koleji arasında yarın oynanacak karşılaşma ile başlayacak.

ING Basketbol Süper Ligi'nde 22. hafta heyecanı yarın, 8 ve 9 Mart'ta oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış müsabakasında Pınar Karşıyaka ile Bahçeşehir Koleji İzmir'de karşılaşacak. Bu hafta potada derbi mücadelesine sahne olacak olacak ve , Fenerbahçe'yi konuk edecek. Galatasaray da deplasmanda Darüşşafaka ile karşılaşacak. Hafta Anadolu Efes - Gaziantep Basketbol maçı ile sona erecek.

BASKETBOL SÜPER LİGİ'NDE HAFTANIN PROGRAMI ŞÖYLE:

Yarın

13.00 Pınar Karşıyaka - Bahçeşehir Koleji

15.15 OGM Ormanspor - Türk Telekom

20.00 Büyükçekmece Basketbol - Bursaspor

8 Mart Pazar

13.00 Bandırma - İTÜ Basket

15.15 Beşiktaş - Fenerbahçe Beko

17.30 TOFAŞ - Afyon Belediyespor

17.30 Darüşşafaka - Galatasaray

9 Mart Pazartesi

20.00 Anadolu Efes - Gaziantep Basketbol

(İHA)

Kaynak: İHA

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