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ING Basketbol Süper Ligi'nde 22. hafta heyecanı

ING Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftası Pınar Karşıyaka ile Bahçeşehir Koleji arasında yarın oynanacak karşılaşma ile başlayacak.

06.03.2020 10:33 | Son Güncelleme: 06.03.2020 10:33
ING Basketbol Süper Ligi'nde 22. hafta heyecanı

ING Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftası ile Bahçeşehir Koleji arasında yarın oynanacak karşılaşma ile başlayacak.


ING Basketbol Süper Ligi'nde 22. hafta heyecanı yarın, 8 ve 9 Mart'ta oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış müsabakasında Pınar Karşıyaka ile Bahçeşehir Koleji İzmir'de karşılaşacak. Bu hafta potada derbi mücadelesine sahne olacak olacak ve , Fenerbahçe'yi konuk edecek. Galatasaray da deplasmanda Darüşşafaka ile karşılaşacak. Hafta Anadolu Efes - Gaziantep Basketbol maçı ile sona erecek.


Basketbol Süper Ligi'nde haftanın programı şöyle:


Yarın


13.00 Pınar Karşıyaka - Bahçeşehir Koleji


15.15 OGM Ormanspor - Türk Telekom


20.00 Büyükçekmece Basketbol - Bursaspor


8 Mart Pazar


13.00 Bandırma - İTÜ Basket


15.15 Beşiktaş - Fenerbahçe Beko


17.30 TOFAŞ - Afyon Belediyespor


17.30 Darüşşafaka - Galatasaray


9 Mart Pazartesi


20.00 Anadolu Efes - Gaziantep Basketbol - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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