ING Basketbol Süper Ligi'nde 2021-2022 sezonu yarın başlıyor

ING Basketbol Süper Ligi'nde 2021-2022 sezonu, yarın oynanacak 4 karşılaşmayla başlayacak.

Toplam 16 takımın mücadele edeceği ligde, normal sezonun 1 Mayıs 2022'de tamamlanması planlanıyor.

Ligde müsabakalar yüzde 50 seyirci kapasitesiyle oynanacak, misafir takımın seyircilerinin salona girişlerine izin verilmeyecek. Karşılaşmalar, TRT Spor ve Tivibu'dan canlı olarak yayımlanacak.

Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonu son iki sırada bitirecek takımlar küme düşecek. Normal sezonu ilk 8 sırada tamamlayacak ekipler ise çapraz eşleşmeyle play-off'ta mücadele edecek.

İlk hafta programı

ING Basketbol Süper Ligi'nde ilk hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

13.00 Türk Telekom-TOFAŞ (Ankara)

15.30 Gaziantep Basketbol-HDI Sigorta Afyon Belediyespor (Karataş Şahinbey)

18.00 Frutti Extra Bursaspor-Semt77 Yalovaspor (TOFAŞ)

20.15 Anadolu Efes-Yukatel Merkezefendi Belediyesi (Sinan Erdem)

26 Eylül Pazar:

13.00 Büyükçekmece Basketbol-Galatasaray Nef (Gazanfer Bilge)

15.30 Aliağa Petkimspor-Pınar Karşıyaka (ENKA)

18.00 Bahçeşehir Koleji-Beşiktaş Icrypex (Ülker Spor ve Etkinlik)

20.15 Darüşşafaka-Fenerbahçe Beko (Volkswagen Arena)???????