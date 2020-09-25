ING Basketbol Süper Ligi'nde 2020-2021 sezonu yarın başlıyor
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ING Basketbol Süper Ligi'nde 2020-2021 sezonu yarın başlıyor

25.09.2020 10:25 | Son Güncelleme: 25.09.2020 10:29
ING Basketbol Süper Ligi'nde 2020-2021 sezonu yarın başlıyor

ING Basketbol Süper Ligi'nde 2020-2021 sezonu yarın oynanacak 3 karşılaşmayla başlayacak.

ING Basketbol Süper Ligi'nde 2020-2021 sezonu yarın oynanacak 3 karşılaşmayla başlayacak.

Toplam 16 takımın mücadele edeceği ligde, normal sezonun 26 Nisan 2021'de tamamlanması planlanıyor.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Yönetim Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçen sezon ligi, ara verilen 23. haftanın ardından şampiyon ilan etmeden ve küme düşme olmadan sonlandırdı.

Mali kriterleri karşılayamayan Bakırköy Basket'in alınmadığı lige Türkiye Basketbol Ligi birincisi Petkimspor'u davet eden TBF Yönetim Kurulu, ligden çekilen Teksüt Bandırma'nın yerine ise Lokman Hekim Fethiye Belediyespor'u aldı.

Son iki sıra küme düşecek

Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonu son iki sırada bitirecek takımlar küme düşecek.

Normal sezonu ilk 8 sırada tamamlayacak ekipler ise çapraz eşleşmeyle play-off'ta mücadele edecek.

Galatasaray, Beşiktaş ve Pınar Karşıyaka eksi puanla başlayacak

ING Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray, Beşiktaş ve Pınar Karşıyaka sezona eksi puanla başlayacak.

TBF Yönetim Kurulu, başvurularında gerekli şartları sağlayamadıkları için Galatasaray, Beşiktaş ve Pınar Karşıyaka'ya birer puan silme cezası verdi.

İlk yarıdaki maçlar seyircisiz

Basketbol Süper Ligi'nde sezonun ilk yarısındaki müsabakalar seyircisiz oynanacak.

TBF Yönetim Kurulu, Kovid-19 salgını nedeniyle ligin ilk devresindeki maçların seyircisiz yapılmasını kararlaştırdı.

İlk hafta programı

ING Basketbol Süper Ligi'nde ilk hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

13.00 Fenerbahçe Beko-OGM Ormanspor (Ülker Spor ve Etkinlik)

15.15 Frutti Extra Bursaspor-Beşiktaş (TOFAŞ)

17.30 Galatasaray-Anadolu Efes (Sinan Erdem)

27 Eylül Pazar:

13.00 HDI Sigorta Afyon Belediyespor-Gaziantep Basketbol (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)

15.15 Bahçeşehir Koleji-TOFAŞ (BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)

17.30 Büyükçekmece Basketbol-Petkimspor (Gazanfer Bilge)

20.00 Pınar Karşıyaka-Lokman Hekim Fethiye Belediyespor (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

Ligin ilk haftasındaki Türk Telekom-Darüşşafaka Tekfen maçı, 7 Ekim Çarşamba gününe ertelendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

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