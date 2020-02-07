07.02.2020 11:51 | Son Güncelleme: 07.02.2020 11:51

ING Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftası yarın oynanacak 4 müsabaka ile başlayacak.



ING Basketbol Süper Ligi'nde 19. hafta heyecanı yarın ve 9 Şubat Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış müsabakasında Gaziantep Basketbol, Darüşşafaka'yı konuk edecek. Hafta Galatasaray ile Afyon Belediyespor arasında oynanacak karşılaşma ile sona erecek.



Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:



Yarın



13.00 Gaziantep Basketbol - Darüşşafaka



15.15 Bandırma BK - Beşiktaş



17.30 Türk Telekom - Tofaş



20.00 Bursaspor - OGM Ormanspor



9 Şubat Pazar



13.00 İTÜ BB - Pınar Karşıyaka



15: 15 Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol - Anadolu Efes



17.30 Bahçeşehir Koleji - Fenerbahçe Beko



20.00 Galatasaray - Afyon Belediyespor - İSTANBUL

Kaynak: İHA