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ING Basketbol Süper Ligi'nde 19. hafta heyecanı

ING Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftası yarın oynanacak 4 müsabaka ile başlayacak.

07.02.2020 11:51 | Son Güncelleme: 07.02.2020 11:51
ING Basketbol Süper Ligi'nde 19. hafta heyecanı

ING Süper Ligi'nin 19. haftası yarın oynanacak 4 müsabaka ile başlayacak.


ING Basketbol Süper Ligi'nde 19. hafta heyecanı yarın ve 9 Şubat Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış müsabakasında Basketbol, Darüşşafaka'yı konuk edecek. Hafta Galatasaray ile Afyon Belediyespor arasında oynanacak karşılaşma ile sona erecek.


Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:


Yarın


13.00 Gaziantep Basketbol - Darüşşafaka


15.15 Bandırma BK - Beşiktaş


17.30 Türk Telekom - Tofaş


20.00 Bursaspor - OGM Ormanspor


9 Şubat Pazar


13.00 İTÜ BB - Pınar Karşıyaka


15: 15 Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol - Anadolu Efes


17.30 Bahçeşehir Koleji - Fenerbahçe Beko


20.00 Galatasaray - Afyon Belediyespor - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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