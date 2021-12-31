ING Basketbol Süper Ligi'nde 15. hafta programı

ING Basketbol Süper Ligi'ne 15. hafta maçlarıyla devam edilecek.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde haftanın programı şöyle:

Yarın:

18.00 Pınar Karşıyaka-Darüşşafaka (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

2 Ocak Pazar:

13.00 Beşiktaş Icrypex-Aliağa Petkim (Akatlar Spor Kompleksi)

13.00 Tofaş-HDI Sigorta Afyon Belediyespor (Tofaş)

13.00 Gaziantep Basketbol-Frutti Extra Bursaspor (Karataş Şahinbey)

15.30 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Bahçeşehir Koleji (Pamukkale Üniversitesi)

18.00 Galatasaray Nef-Türk Telekom (Sinan Erdem)

3 Ocak Pazartesi:

20.15 Semt77 Yalovaspor-Anadolu Efes (Yalova)

AA / Süha Gür - Spor Haberleri

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