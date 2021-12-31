ING Basketbol Süper Ligi'nde 15. hafta programı
ING Basketbol Süper Ligi'ne 15. hafta maçlarıyla devam edilecek.
ING Basketbol Süper Ligi'ne 15. hafta maçlarıyla devam edilecek.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde haftanın programı şöyle:
Yarın:
18.00 Pınar Karşıyaka-Darüşşafaka (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)
2 Ocak Pazar:
13.00 Beşiktaş Icrypex-Aliağa Petkim (Akatlar Spor Kompleksi)
13.00 Tofaş-HDI Sigorta Afyon Belediyespor (Tofaş)
13.00 Gaziantep Basketbol-Frutti Extra Bursaspor (Karataş Şahinbey)
15.30 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Bahçeşehir Koleji (Pamukkale Üniversitesi)
18.00 Galatasaray Nef-Türk Telekom (Sinan Erdem)
3 Ocak Pazartesi:
20.15 Semt77 Yalovaspor-Anadolu Efes (Yalova)
AA / Süha Gür - Spor Haberleri
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