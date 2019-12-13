Haberler » Spor » ING Basketbol Süper Ligi'nde 12. hafta heyecanı - Spor

ING Basketbol Süper Ligi'nde 12. hafta heyecanı

ING Basketbol Süper Ligi'nde 12. haftanın perdesi Büyükçekmece Basketbol ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşma ile açılacak.

13.12.2019 11:47 | Son Güncelleme: 13.12.2019 11:52
ING Basketbol Süper Ligi'nde 12. hafta heyecanı

ING Süper Ligi'nde 12. haftanın perdesi Basketbol ile arasında oynanacak karşılaşma ile açılacak.


ING Basketbol Süper Ligi'nde 12. hafta heyecanı yarın ve 15 Aralık Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış müsabakasında Büyükçekmece Basketbol ile Galatasaray karşılaşacak. Bu hafta derbi heyecanı da yaşanacak ve Anadolu Efes Sinan Erdem Salonu'nda Fenerbahçe ile mücadele edecek. İki takım bu hafta THY Euroleague'de karşı karşıya gelmiş, Efes parkeden galip ayrılmıştı. Hafta Bandırma BK - Afyon Belediyespor müsabakası ile sona erecek.


Basketbol Süper Ligi'nde 12. hafta programı şöyle:


Yarın


13.00 Arel Üni. Büyükçekmece Basketbol - Galatasaray


15.15 OGM Ormanspor - Tofaş


17.30 Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko


20.00 Bursaspor - Bahçeşehir Koleji


15 Aralık Pazar


13.00 Beşiktaş - Gaziantep Basketbol


15.15 Pınar Karşıyaka - Darüşşafaka


17.30 İTÜ BB - Türk Telekom


20.00 Bandırma BK - Afyon Belediyespor - İSTANBUL

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler