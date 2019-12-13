13.12.2019 11:47 | Son Güncelleme: 13.12.2019 11:52

ING Basketbol Süper Ligi'nde 12. haftanın perdesi Büyükçekmece Basketbol ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşma ile açılacak.



ING Basketbol Süper Ligi'nde 12. hafta heyecanı yarın ve 15 Aralık Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış müsabakasında Büyükçekmece Basketbol ile Galatasaray karşılaşacak. Bu hafta derbi heyecanı da yaşanacak ve Anadolu Efes Sinan Erdem Spor Salonu'nda Fenerbahçe ile mücadele edecek. İki takım bu hafta THY Euroleague'de karşı karşıya gelmiş, Efes parkeden galip ayrılmıştı. Hafta Bandırma BK - Afyon Belediyespor müsabakası ile sona erecek.



Basketbol Süper Ligi'nde 12. hafta programı şöyle:



Yarın



13.00 Arel Üni. Büyükçekmece Basketbol - Galatasaray



15.15 OGM Ormanspor - Tofaş



17.30 Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko



20.00 Bursaspor - Bahçeşehir Koleji



15 Aralık Pazar



13.00 Beşiktaş - Gaziantep Basketbol



15.15 Pınar Karşıyaka - Darüşşafaka



17.30 İTÜ BB - Türk Telekom



20.00 Bandırma BK - Afyon Belediyespor - İSTANBUL

Kaynak: İHA