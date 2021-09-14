Basketbol heyecanı yeni sezonda da Tivibu'da yaşanacak

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ve Türk Telekom'un dijital televizyon platformu Tivibu'nun yaptığı anlaşmayla Basketbol heyecanı yine Tivubu'da yaşanacak. Yeni sezonda da hem ING Basketbol Süper Ligi hem de Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi karşılaşmaları Tivibu'dan naklen yayınlanacak. Ayrıca All-Star ve Federasyon'un kupa organizasyonları sadece Tivibu'da ekranlara gelecek.

2018 – 2019 sezonundan beri Türkiye'deki basketbol yayınlarını izleyicilerine aktaran Tivibu, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ile yaptığı yeni bir yıllık anlaşmayla yeni sezonda da basketbol severlere tüm maçları aktarmaya devam edecek. ING Basketbol Süper Ligi 25 Eylül'de Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi karşılaşmaları ise 16 Ekim'de başlayacak.

Anlaşma kapsamında Tivibu, Avrupa'nın en iyi ligleri arasında yer alan ING Basketbol Süper Ligi'ndeki tüm karşılaşmaları canlı olarak yayınlayacak. Ayrıca ligde her hafta belirlenen maçlar, geçen yıl olduğu gibi TRT Spor ekranlarından eş zamanlı izleyicilerle buluşacak.

BASKETBOLUN HEYECANI YİNE TİVİBU EKRANLARINDA

Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Türkiye Basketbol Federasyonu ve dijital televizyon platformumuz Tivibu arasında gerçekleşen anlaşmayla, sporseverler basketbol heyecanını yayıncılıktaki son teknolojileri kullanıcılarla buluşturduğumuz platformumuzda yaşamaya devam edecek. Zengin içeriği ve kullanıcı dostu teknolojileriyle farklı bir televizyon deneyimi yaşatan Tivibu ile sporun her branşını ekrana taşıyoruz. Sporseverler, Tivibu ve TivibuGo üzerinden spor karşılaşmalarının heyecanına her an her yerden erişebiliyorlar. Gerçekleşen anlaşmadan mutluluk duyuyor, tüm sporseverlere hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

TÜRKOĞLU: YENİ YAYIN ANLAŞMAMIZ İÇİN ÇOK HASSAS BİR SÜREÇ GEÇİRDİK

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ise "Basketbolseverlere yayıncı kuruluş konusunda gösterdikleri sabır için teşekkür ederiz. Amacımız Türk basketbolunu ülkemizdeki her evimizde izlenir kılmak olduğundan yeni yayın anlaşmamız için çok hassas bir süreç geçirdik.

Geçtiğimiz dönemde yayıncı kuruluşumuz olan Tivibu ile bu dönemde de yeni yayın anlaşmamızı yapmış olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz ve Tivibu ailesinin tüm yöneticilerine bu süreçteki değerli iş birlikleri için teşekkür ediyoruz. 2021-2022 sezonunda ING Basketbol Süper Ligi artan coşku ve heyecanıyla Tivibu ve TRT ekranlarında, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi Tivibu'da olacak" diye konuştu.

Pandemi nedeniyle salonlardaki seyirci kapasitesini sınırlandırdıklarını belirten Türkoğlu, "Basketbolda kulüplerimiz ve taraftarlarımız için hep daha iyi bir yayın modeli arayışımız oldu. Devam eden pandemi sürecinde salonlarımızdaki seyirci kapasitemizi şimdilik yüzde elli ile sınırlandırmak zorunda kaldık. Ancak hepimiz biliyoruz ki, taraftarımız ve izleyicilerimiz olmadan basketbolun coşkusu eksik kalıyor. Bu nedenle ING Basketbol Süper Ligi'nde geçtiğimiz yıl olduğu gibi Tivibu yayınlarımızın yanı sıra TRT Spor'da da basketbol şöleni yaşanacak. Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi de Tivibu'nun açık kanalından basketbolseverlere ulaşacak. Basketbolun gücünü ortaya koyan bu büyük yayın anlaşmamız ile Türk basketboluna duydukları güveni ve desteği ortaya koyan Tivibu'ya çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Tivibu'nun sunacağı maçları Müjdat Muratoğlu, Ali Kırçıl, Ali Yönetci, Güney Mergen ve Kerem Gürel anlatacak. Tivibu Spor basketbol sunucuları Şükran Albayrak ve Volkan Günak olurken Tivibu Spor basketbol yorumcuları Tufan Ersöz ve Ersin Görkem, analizleriyle ekranlara renk getirecek.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri