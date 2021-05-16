ING Basketbol Süper Ligi: Gaziantep Basketbol: 67 Anadolu Efes: 83
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ING Basketbol Süper Ligi: Gaziantep Basketbol: 67 Anadolu Efes: 83

ING Basketbol Süper Ligi: Gaziantep Basketbol: 67 Anadolu Efes: 83
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

ING Basketbol Süper Ligi play-off 2. maçında Anadolu Efes, Gaziantep Basketbol'u 83-67 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

ING Basketbol Süper Ligi play-off 2. maçında Anadolu Efes, Gaziantep Basketbol'u 83-67 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Salon: Şahinbey

Hakemler: Özlem Yalman xx, Mehmet Serdar Ünal xx, Ahmet Tatlıcı xx

Gaziantep Basketbol: Can Uğur Öğüt x 2, Hayes xxx 18, Tomas x, Kelly xx 4, Jaiteh xxx 25, Alp Karahan, İsmail Cem Ulusoy xx 6, Orhan Aydın Hacıyeva xx 5, Metehan Akyel xx 7, Muhammet Doğan Şenli x

Başantrenör: Nenad Markovic

Anadolu Efes: Beaubois xx 13, Simon xx 13, Singleton xx 8, Sertaç Şanlı xx 4, Micic xx 10, Larkin 14, Yiğitcan Saybir x 2, Doğuş Balbay x, Tolga Geçim x, Buğrahan Tuncer x, Pleiss xxx 16, Ertan Gazi x 3

Başantrenör: Ergin Ataman

1. Periyot: 16-16

Devre: 23-38 (Anadolu Efes lehine)

3. Periyot: 44-56 (Anadolu Efes lehine) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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ING Basketbol Süper Ligi: Gaziantep Basketbol: 67 Anadolu Efes: 83 - Haberler Spor
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