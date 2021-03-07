ING Basketbol Süper Ligi: F.E Bursaspor: 67 - Bahçeşehir Koleji: 64

Bahçeşehir Koleji, ING Basketbol Süper Ligi'nin 23. Haftasında Frutti Extra Bursaspor'a konuk oldu. Başından sonuna yakın geçen mücadelenin sonunda daha az hata yapan taraf yeşil-beyazlı ekip 67-64 galip ayrıldı.

Bahçeşehir Koleji, ilk dört dakikalık bölümü 11 - 7 önde geçti. Çeyreğin sonuna 4 dakika 32 saniye kala gelen televizyon molasına da aynı skorla girildi. Bahçeşehir Koleji çeyreğin son bölümünde oyunun kontrolünü eline geçirdi ve maçın ilk dörtte birlik bölümünü 24 - 14 önde kapattı.

Ev sahibi ekip ikinci çeyreğe 10 - 4'lük bir seriyle başladı ve devrenin bitimine 6 dakika 32 saniye kala Bahçeşehir Koleji molası geldi. İki takım da çeyreğin orta bölümünde skor üretmekte güçlük çekerken devrenin son üç dakikasına Bahçeşehir Koleji'nin 34 - 24'lük üstünlüğüyle girildi. Frutti Extra Bursaspor devrenin son bölümünde oyunu dengeledi ve soyunma odalarına 36 - 30 Bahçeşehir Koleji liderliğinde girildi.

Yeşil-beyazlı ekip ikinci yarıya savunmada iyi başladı ve ilk dört dakikalık bölüm 40 - 37 Bahçeşehir Koleji üstünlüğüyle geçildi. 4 dakika 19 saniye kala gelen televizyon molasına 40 - 40 eşitlikle girildi. Çeyreğin son bölümü yakın bir mücadeleye sahne olurken, maçın son dörtte birlik kısmına 50 - 49 Frutti Extra Buraspor üstünlüğüyle gidildi.

Son çeyreğe iki ekip de dış atışlarla etkili olarak başladı ve son altı buçuk dakikalık bölüme 58 - 54'lük ev sahibi üstünlüğüyle girildi. Maçın sonuna dört dakika kala gelen televizyon molasında 60 - 60'lık savunma vardı. Munford'ın üçlüğüyle skor 63 - 60'a geldi ve Bahçeşehir Koleji, maçın bitimine 3 dakika kala molaya başvurdu. Son bölümde daha az hata yapan taraf Frutti Extra Bursaspor oldu ve sahadan 67 - 64 galip ayrıldı.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı