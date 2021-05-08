ING Basketbol Süper Ligi erteleme maçında yarın Anadolu Efes ile Darüşşafaka Tekfen karşılaşacak
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ING Basketbol Süper Ligi erteleme maçında yarın Anadolu Efes ile Darüşşafaka Tekfen karşılaşacak

ING Basketbol Süper Ligi erteleme maçında yarın Anadolu Efes ile Darüşşafaka Tekfen karşılaşacak
Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz - Haberler | Spor

ING Basketbol Süper Ligi'nde yarın bir erteleme maçı yapılacak.

ING Basketbol Süper Ligi'nde yarın bir erteleme maçı yapılacak.

Ligde 30. haftanın erteleme müsabakasında Anadolu Efes ile Darüşşafaka Tekfen karşılaşacak.

Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki mücadele saat 15.15'te başlayacak.

Bu sezon oynadığı 29 maçın sadece birini kaybeden Anadolu Efes, liderlik koltuğunda oturuyor. 16 galibiyet ve 13 mağlubiyeti bulunan Darüşşafaka Tekfen ise yedinci sırada yer alıyor.

Ligin ilk yarısındaki mücadeleyi Anadolu Efes 81-70 kazanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz

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