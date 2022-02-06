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ING Basketbol Süper Ligi

AA, Fatih Gazioğlu - Spor
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ING Basketbol Süper Ligi

Salon: AnkaraHakemler: Mehmet Karabilecen, Can Mavisu, Polat ParlakTürk Telekom: Perez 8, Clemmons 20, Gani Erdi Gülaslan 5, Ellis 4, Dawkins 13, Can Uğur Öğüt 10, Samet Geyik 7, Johnson 8, Dorukhan EngindenizAliağa Petkim: Armand 26, Ramirez 17, Thomas 9, Sinan Sağlam, Eray Akyüz, Metehan Akyel...

Salon: Ankara

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Can Mavisu, Polat Parlak

Türk Telekom: Perez 8, Clemmons 20, Gani Erdi Gülaslan 5, Ellis 4, Dawkins 13, Can Uğur Öğüt 10, Samet Geyik 7, Johnson 8, Dorukhan Engindeniz

Aliağa Petkim : Armand 26, Ramirez 17, Thomas 9, Sinan Sağlam, Eray Akyüz, Metehan Akyel 3, Erol Can Çinko 2, Hakan Sayılı 4, Aldridge 9

1. Periyot: 19-20

Devre: 41-40

3. Periyot: 56-51

ING Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Türk Telekom, sahasında Aliağa Petkim'i 75-70 yendi.

AA / Fatih Gazioğlu - Spor

Basketbol Süper Ligi, Can Uğur Öğüt, Sinan Sağlam, Petkim, Spor, Haber

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