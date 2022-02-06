ING Basketbol Süper Ligi
AA, Fatih Gazioğlu - Spor
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Salon: AnkaraHakemler: Mehmet Karabilecen, Can Mavisu, Polat ParlakTürk Telekom: Perez 8, Clemmons 20, Gani Erdi Gülaslan 5, Ellis 4, Dawkins 13, Can Uğur Öğüt 10, Samet Geyik 7, Johnson 8, Dorukhan EngindenizAliağa Petkim: Armand 26, Ramirez 17, Thomas 9, Sinan Sağlam, Eray Akyüz, Metehan Akyel...
Salon: Ankara
Hakemler: Mehmet Karabilecen, Can Mavisu, Polat Parlak
Türk Telekom: Perez 8, Clemmons 20, Gani Erdi Gülaslan 5, Ellis 4, Dawkins 13, Can Uğur Öğüt 10, Samet Geyik 7, Johnson 8, Dorukhan Engindeniz
Aliağa Petkim : Armand 26, Ramirez 17, Thomas 9, Sinan Sağlam, Eray Akyüz, Metehan Akyel 3, Erol Can Çinko 2, Hakan Sayılı 4, Aldridge 9
1. Periyot: 19-20
Devre: 41-40
3. Periyot: 56-51
ING Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Türk Telekom, sahasında Aliağa Petkim'i 75-70 yendi.
AA / Fatih Gazioğlu - Spor