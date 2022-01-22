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ING Basketbol Süper Ligi

ING Basketbol Süper Ligi
AA / Arif Yavuz - Haberler | Spor

Salon: Prof. Dr. Veysel EroğluHakemler: Aytuğ Ekti, Ahmet Tatlıcı, Sinem TetikHDI Sigorta Afyon Belediyespor: Tuğberk Gedikli 2, Mertcan Solkol 8, Şafak Edge 5, Hamilton 14, Hayes 20, Berkan Aksu 11, Bilgehan Diril 7, Barış Ülker 1, Onur Özkapıcı 3, Hüseyin Çevirgen 2Semt77 Yalovaspor:...

AFYON (AA) - Salon: Prof. Dr. Veysel Eroğlu

Hakemler: Aytuğ Ekti, Ahmet Tatlıcı, Sinem Tetik

HDI Sigorta Afyon Belediyespor: Tuğberk Gedikli 2, Mertcan Solkol 8, Şafak Edge 5, Hamilton 14, Hayes 20, Berkan Aksu 11, Bilgehan Diril 7, Barış Ülker 1, Onur Özkapıcı 3, Hüseyin Çevirgen 2

Semt77 Yalovaspor : Oğulcan Baykan 2, Williams Jr 30, İlkan Karaman 3, Lee 16, Rupnik 10, Jones 18, Gallinat 2, İsmail Kerem Gülmez 2, Ali Berkan Özçiftçi 6, Mert Celep 11, Muhammed Doğan Şenli 6

1. Periyot: 12-28

Devre: 33-57

3. Periyot: 49-82

ING Basketbol Süper Ligi 18. hafta maçında Semt77 Yalovaspor, deplasmanda HDI Sigorta Afyon Belediyespor'u 106-73 yendi.

AA / Arif Yavuz - Spor Haberleri

Basketbol Süper Ligi, Yalovaspor, Sigorta, Afyon, Spor, Haber

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