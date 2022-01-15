Galatasaray Nef: 83-82 - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Galatasaray Nef: 83-82

Galatasaray Nef: 83-82
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

SALON: Darüşşafaka Ayhan ŞahenkHAKEMLER: Aytuğ Ekti, Alper Özgök, Batuhan SöylemezoğluDARÜŞŞAFAKA: Doğuş Özdemiroğlu 16, Caupain 4, Pineiro 21, Boothe 9, Olaseni 10, Cullough 8, Ragıp Berke Atar, Troy Selim Şav, Can Maxim Mutaf, Ege Özçelik, Sinan Güler 15, Görkem DoğanGALATASARAY NEF: Bost...

SALON:  Darüşşafaka Ayhan Şahenk

HAKEMLER:  Aytuğ Ekti, Alper Özgök, Batuhan Söylemezoğlu

DARÜŞŞAFAKA:  Doğuş Özdemiroğlu 16, Caupain 4, Pineiro 21, Boothe 9, Olaseni 10, Cullough 8, Ragıp Berke Atar, Troy Selim Şav, Can Maxim Mutaf, Ege Özçelik, Sinan Güler 15, Görkem Doğan

GALATASARAY NEF:  Bost 8, Trimble 24, Sadık Emir Kabaca 2, Akoon-Purcell 22, Kravish 10, Okben Ulubay 9, Eray Aydoğan 3, Ege Arar 1, Blackshear 3, Rıdvan Öncel

1'İNCİ PERİYOT:  18-28

İLK YARI:  36-54

3'ÜNCÜ PERİYOT:  55-69

5 FAUL:  Sinan Güler (Darüşşafaka) - Rıdvan Öncel (Galatasaray Nef )

Darüşşafaka, ING Basketbol Süper Ligi'nin 17'nci haftasında 25 sayı geri düştüğü maçta Galatasaray Nef'i 83-82 yendi.


- İstanbul

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

SALON: Darüşşafaka Ayhan ŞahenkHAKEMLER: Aytuğ Ekti, Alper Özgök, Batuhan SöylemezoğluDARÜŞŞAFAKA: Doğuş Özdemiroğlu 16, Caupain 4, Pineiro 21, Boothe 9, Olaseni 10, Cullough 8, Ragıp Berke Atar, Troy Selim Şav, Can Maxim Mutaf, Ege Özçelik, Sinan Güler 15, Görkem DoğanGALATASARAY NEF: Bost...

title