Galatasaray Nef: 83-82
SALON: Darüşşafaka Ayhan ŞahenkHAKEMLER: Aytuğ Ekti, Alper Özgök, Batuhan SöylemezoğluDARÜŞŞAFAKA: Doğuş Özdemiroğlu 16, Caupain 4, Pineiro 21, Boothe 9, Olaseni 10, Cullough 8, Ragıp Berke Atar, Troy Selim Şav, Can Maxim Mutaf, Ege Özçelik, Sinan Güler 15, Görkem DoğanGALATASARAY NEF: Bost...
SALON: Darüşşafaka Ayhan Şahenk
HAKEMLER: Aytuğ Ekti, Alper Özgök, Batuhan SöylemezoğluDARÜŞŞAFAKA: Doğuş Özdemiroğlu 16, Caupain 4, Pineiro 21, Boothe 9, Olaseni 10, Cullough 8, Ragıp Berke Atar, Troy Selim Şav, Can Maxim Mutaf, Ege Özçelik, Sinan Güler 15, Görkem DoğanGALATASARAY NEF: Bost 8, Trimble 24, Sadık Emir Kabaca 2, Akoon-Purcell 22, Kravish 10, Okben Ulubay 9, Eray Aydoğan 3, Ege Arar 1, Blackshear 3, Rıdvan Öncel1'İNCİ PERİYOT: 18-28İLK YARI: 36-543'ÜNCÜ PERİYOT: 55-69
5 FAUL: Sinan Güler (Darüşşafaka) - Rıdvan Öncel (Galatasaray Nef )
Darüşşafaka, ING Basketbol Süper Ligi'nin 17'nci haftasında 25 sayı geri düştüğü maçta Galatasaray Nef'i 83-82 yendi.- İstanbul
Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri