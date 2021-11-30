ING Basketbol Süper Ligi
Salon: Darüşşafaka Ayhan ŞahenkHakemler: Fatih Arslanoğlu, Semih Vural, Erhan GürselDarüşşafaka: Olaseni 12, Caupain 15, McCullough 14, Doğuş Özdemiroğlu 13, Boothe 10, Eray Akyüz, Troy Selim Şav, Can Maxim Mutaf 6, Sinan Güler 5, Ragıp Berke Atar 2, Görkem Doğan 2Frutti Extra Bursaspor:...
Salon: Darüşşafaka Ayhan Şahenk
Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Semih Vural, Erhan Gürsel
Darüşşafaka: Olaseni 12, Caupain 15, McCullough 14, Doğuş Özdemiroğlu 13, Boothe 10, Eray Akyüz, Troy Selim Şav, Can Maxim Mutaf 6, Sinan Güler 5, Ragıp Berke Atar 2, Görkem Doğan 2
Frutti Extra Bursaspor: Freeman 18, Andrews 15, Dudzinski 11, Hayes, Brown 7, Metin Türen 5, Onuralp Bitim 6, Ömer Utku Al 7, Akif Egemen Güven 6
1. Periyot: 16-22
Devre: 42-39
3. Periyot: 66-57
Beş faulle çıkan: 37.14 Hayes (Frutti Extra Bursaspor)
ING Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Darüşşafaka, konuk ettiği Frutti Extra Bursaspor'u 79-75 yendi.
Bu sonuçla Darüşşafaka, ligdeki 9. maçında 6. kez kazandı. Frutti Extra Bursaspor ise 6. yenilgisini yaşadı.
AA / Emre Doğan - Spor Haberleri