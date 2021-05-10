ING Basketbol Süper Ligi
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ING Basketbol Süper Ligi

ING Basketbol Süper Ligi
Anadolu Ajansı / Canan Tükelay - Haberler | Spor

Salon: Prof. Dr. Veysel EroğluHakemler: Mehmet Keseratar, Kerem Baki, Alper ÖzgökHDI Sigorta Afyon Belediyespor: Berke Aygündüz 22, Ekrem Sancaklı 6, Leon Harun Apaydın 11, Evaldas Kairys 13, Macura 17, Utku Saraloğlu 5, Ali Tuncer 9Lokman Hekim Fethiye Belediye: Ledon 36, Johnson 13, Abdül...

Salon: Prof. Dr. Veysel Eroğlu

Hakemler: Mehmet Keseratar, Kerem Baki, Alper Özgök

HDI Sigorta Afyon Belediyespor: Berke Aygündüz 22, Ekrem Sancaklı 6, Leon Harun Apaydın 11, Evaldas Kairys 13, Macura 17, Utku Saraloğlu 5, Ali Tuncer 9

Lokman Hekim Fethiye Belediye: Ledon 36, Johnson 13, Abdül Malik Abu 8, Rashad Cook 15, Atkins 11, Fırat Öz, Erdem İlter 2, Hasan Emir Gökalp 4, Caner Ercan 2, Barış Hersek 2, Sercan Engin

1. Periyot: 16-25

Devre: 41-47

3. Periyot: 56-71

ING Basketbol Süper Ligi 30. hafta erteleme maçında Lokman Hekim Fethiye Belediye, deplasmanda HDI Sigorta Afyon Belediyespor'u 93-83 mağlup etti.

Fethiye Belediye, bu galibiyete rağmen Aliağa Petkimspor'un Bahçeşehir Koleji deplasmanda yenmesiyle OGM Ormanspor'un ardından lige veda eden ikinci takım oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay

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