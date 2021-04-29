ING Basketbol Süper Ligi
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ING Basketbol Süper Ligi

ING Basketbol Süper Ligi
Anadolu Ajansı / Emrah Oktay - Haberler | Spor

ING Basketbol Süper Ligi'nde yarın 2 erteleme karşılaşması yapılacak.

ING Basketbol Süper Ligi'nde yarın 2 erteleme karşılaşması yapılacak.

Ligin 29. haftasından ertelenen OGM Ormanspor-Pınar Karşıyaka ve Beşiktaş Icrypex-HDI Sigorta Afyon Belediyespor maçları yarın oynanacak.

Ankara Spor Salonu'nda oynanacak OGM Ormanspor-Pınar Karşıyaka müsabakası saat 16.00'da, Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nda yapılacak Beşiktaş Icrypex-HDI Sigorta Afyon Belediyespor mücadelesi ise saat 18.15'te başlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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