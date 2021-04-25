ING Basketbol Süper Ligi
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ING Basketbol Süper Ligi

ING Basketbol Süper Ligi
Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu - Haberler | Spor

Salon: AnkaraHakemler: Mehmet Keseratar, Alper Altuğ Köselerli, Hüseyin ÇelikTürk Telekom: Johnson 16, Gani Erdi Gülaslan 2, Dekker 15, Foster 17, O'Bryant 13, Can Korkmaz 2, Samet Geyik 6, Wiltjer 16TOFAŞ: Zubcic 15, Berkan Durmaz 4, Berk İbrahim Uğurlu 10, Simmons 13, Phillip 15, Purcell...

Salon: Ankara

Hakemler: Mehmet Keseratar, Alper Altuğ Köselerli, Hüseyin Çelik

Türk Telekom: Johnson 16, Gani Erdi Gülaslan 2, Dekker 15, Foster 17, O'Bryant 13, Can Korkmaz 2, Samet Geyik 6, Wiltjer 16

TOFAŞ: Zubcic 15, Berkan Durmaz 4, Berk İbrahim Uğurlu 10, Simmons 13, Phillip 15, Purcell 11, Christon 21, Muhsin Yaşar 6

1. Periyot: 25-23

Devre: 48-52

3. Periyot: 64-66

ING Basketbol Süper Ligi 30. ve normal sezonun son hafta karşılaşmasında TOFAŞ, deplasmanda Türk Telekom'u 95-87 mağlup etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu

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