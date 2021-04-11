ING Basketbol Süper Ligi
Anadolu Ajansı / Musa Samur - Haberler | Spor
Salon: AnkaraHakemler: Mehmet Keseratar, Serdar Ünal, Ziya ÖzorhonTürk Telekom: Johnson 16, Dekker 13, Can Korkmaz 5, Samet Geyik 3, Foster 13, Wiltjer 21, O'Bryant 12, Yiğit Özkan 1, Batuhan Acar, Adem BayrakEmpera Halı Gaziantep Basketbol: Kelly 9, Alp Karahan 4, İsmail Cem Ulusoy 3,...
Salon: Ankara
Hakemler: Mehmet Keseratar, Serdar Ünal, Ziya Özorhon
Türk Telekom: Johnson 16, Dekker 13, Can Korkmaz 5, Samet Geyik 3, Foster 13, Wiltjer 21, O'Bryant 12, Yiğit Özkan 1, Batuhan Acar, Adem Bayrak
Empera Halı Gaziantep Basketbol: Kelly 9, Alp Karahan 4, İsmail Cem Ulusoy 3, Koray Çekici, Orhan Aydın Haciyeva 6, Jaiteh 18, Hüseyin Emre Yılmaz, Tomas 7, Metehan Akyel 6, Can Uğur Öğüt 11, Muhammed Doğan Şenli 2
1. Periyot: 18-12
Devre: 36-24
3. Periyot: 61-42
ING Basketbol Süper Ligi 28. hafta karşılaşmasında Türk Telekom, konuk ettiği Empera Halı Gaziantep Basketbol'u 84-66 mağlup etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Samur