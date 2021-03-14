ING Basketbol Süper Ligi
Salon: Sinan ErdemHakemler: Mehmet Karabilecen, Ali Şakacı, Mehmet Ozan ÇakarAnadolu Efes: Micic 13, Beaubois 2, Anderson 6, Moerman 12, Sertaç Şanlı 6, Doğuş Balbay 10, Pleiss 9, Buğrahan Tuncer 9, Yiğitcan Saybir 17, Tolga Geçim 10, Erten Gazi 8Empera Halı Gaziantep Basketbol: Can Uğur Öğüt...
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Mehmet Karabilecen, Ali Şakacı, Mehmet Ozan Çakar
Anadolu Efes: Micic 13, Beaubois 2, Anderson 6, Moerman 12, Sertaç Şanlı 6, Doğuş Balbay 10, Pleiss 9, Buğrahan Tuncer 9, Yiğitcan Saybir 17, Tolga Geçim 10, Erten Gazi 8
Empera Halı Gaziantep Basketbol: Can Uğur Öğüt 3, Simpson 11, Orhan Haciyeva 5, Kelly 10, Jaiteh 21, İsmail Cem Ulusoy, Doğan Şenli, Alp Karahan 10, Metehan Akyel 1, Atahan Demirtaş, Ahmet Furkan Özkan 2
1. Periyot: 23-20
Devre: 42-35
3. Periyot: 73-47
5 faulle çıkan: 38.48 Pleiss (Anadolu Efes)
ING Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında lider Anadolu Efes, Empera Halı Gaziantep Basketbol'u 102-63 mağlup etti.
Anadolu Efes ligde 23 galibiyete ulaşırken, Empera Halı Gaziantep Basketbol 12. kez yenildi.
Maça Micic'in etkili oyunuyla başlayan Anadolu Efes, 5. dakikada 11-8 üstünlük yakaladı. Dış atışlarda başarılı olan Empera Halı Gaziantep Basketbol, Orhan Haciyeva'nın üç sayılık basketiyle öne geçti: 11-16. Sertaç Şanlı ile boyalı alanda etkili olan ve 4 sayı bulan ev sahibi ekip, 8. dakikada 17-16 ile skoru tekrar lehine çevirip, çeyreği de 23-20 önde geçti.
Karşılaşmanın 2. periyodunda iyi savunma yapan Anadolu Efes, Tolga Geçim'in üç sayılık basketiyle 14. dakikada farkı 12 sayıya (34-22) çıkardı. Konuk ekip, Can Uğur Öğüt ile bulduğu sayılarla farkı biraz olsun kapattı ve ilk yarı 42-35 Anadolu Efes'in üstünlüğüyle tamamlandı.
Rakibine kolay sayı şansı vermeyen Anadolu Efes, maçın 3. periyodu sonunda farkı 26 sayıya çıkardı: 73-47. Ev sahibi ekip, karşılaşmayı da 102-63 kazandı.
Bu arada, karşılaşmanın son periyodunun başında Empera Halı Gaziantep Basketbol'da Doğan Şenli sakatlandı ve tekerlekli sandalyeyle sahadan çıkmak zorunda kaldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan