ING Basketbol Süper Ligi
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ING Basketbol Süper Ligi

07.03.2021 22:11 | Son Güncelleme: 07.03.2021 22:14
ING Basketbol Süper Ligi

Salon: Ülker Spor ve EtkinlikHakemler: Aytuğ Ekti, Altuğ Köselerli, Özge ŞentürkFenerbahçe Beko: Brown 13, Pierre 7, Barthel 14, Kenan Sipahi 21, Ahmet Düverioğlu 3, O'Quinn 14, Tarık Biberoviç 11, Ali Muhammed 11, Eddie 4, Berkay Candan 1, Yiğit OnanTürk Telekom: Johnson 10, Muhammed Baygül...

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Aytuğ Ekti, Altuğ Köselerli, Özge Şentürk

Fenerbahçe Beko: Brown 13, Pierre 7, Barthel 14, Kenan Sipahi 21, Ahmet Düverioğlu 3, O'Quinn 14, Tarık Biberoviç 11, Ali Muhammed 11, Eddie 4, Berkay Candan 1, Yiğit Onan

Türk Telekom: Johnson 10, Muhammed Baygül 5, Samet Geyik 8, Foster 7, Wiltjer 24, O'Bryant 14, Erdi Gülaslan 4, Baldwin 3, Batuhan Acar 2, Can Korkmaz, Göktuğ Baş, Burak Gözeneli

1. Periyot: 27-18

Devre: 53-42

3. Periyot: 81-59

ING Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında Türk Telekom'u 99-77 mağlup etti.

Sarı-lacivertli takım, bu sonuçla ligde 17. galibiyetini aldı. Konuk ekip ise 10. yenilgisini yaşadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ökkeş Ejderha

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