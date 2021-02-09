ING Basketbol Süper Ligi
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ING Basketbol Süper Ligi

09.02.2021 19:13 | Son Güncelleme: 09.02.2021 19:19
ING Basketbol Süper Ligi

Salon: Gazanfer BilgeHakemler: Özlem Yalman, Ziya Özorhon, Hüseyin ÇelikBüyükçekmece Basketbol: Gabriel 17, Anderson 2, Ömer Utku Al 9, Klobucar 13, Oliver 17, Eldridge 19, Mert Celep 6, Mehmet Fırat Alemdaroğlu, Bekir Sabri KarlıAnadolu Efes: Beaubois 12, Singleton 19, Ahmet Buğrahan Tuncer...

Salon: Gazanfer Bilge

Hakemler: Özlem Yalman, Ziya Özorhon, Hüseyin Çelik

Büyükçekmece Basketbol: Gabriel 17, Anderson 2, Ömer Utku Al 9, Klobucar 13, Oliver 17, Eldridge 19, Mert Celep 6, Mehmet Fırat Alemdaroğlu, Bekir Sabri Karlı

Anadolu Efes: Beaubois 12, Singleton 19, Ahmet Buğrahan Tuncer 13, Anderson 14, Dunston 12, Micic 13, Sertaç Şanlı 7, Erten Gazi 3, Doğuş Balbay, Tolga Geçim, Yiğitcan Saybir 1

1. Periyot: 19-21

Devre: 36-45

3. Periyot: 60-72

ING Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Anadolu Efes, Büyükçekmece Basketbol'u 94-83 mağlup etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

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