ING Basketbol Süper Ligi
Salon: Gazanfer BilgeHakemler: Özlem Yalman, Ziya Özorhon, Hüseyin ÇelikBüyükçekmece Basketbol: Gabriel 17, Anderson 2, Ömer Utku Al 9, Klobucar 13, Oliver 17, Eldridge 19, Mert Celep 6, Mehmet Fırat Alemdaroğlu, Bekir Sabri KarlıAnadolu Efes: Beaubois 12, Singleton 19, Ahmet Buğrahan Tuncer...
Salon: Gazanfer Bilge
Hakemler: Özlem Yalman, Ziya Özorhon, Hüseyin Çelik
Büyükçekmece Basketbol: Gabriel 17, Anderson 2, Ömer Utku Al 9, Klobucar 13, Oliver 17, Eldridge 19, Mert Celep 6, Mehmet Fırat Alemdaroğlu, Bekir Sabri Karlı
Anadolu Efes: Beaubois 12, Singleton 19, Ahmet Buğrahan Tuncer 13, Anderson 14, Dunston 12, Micic 13, Sertaç Şanlı 7, Erten Gazi 3, Doğuş Balbay, Tolga Geçim, Yiğitcan Saybir 1
1. Periyot: 19-21
Devre: 36-45
3. Periyot: 60-72
ING Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Anadolu Efes, Büyükçekmece Basketbol'u 94-83 mağlup etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul