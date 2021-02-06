ING Basketbol Süper Ligi
Salon: ŞahinbeyHakemler: Mehmet Keseratar, Ali Serkan Emlak, Polat ParlakEmpera Halı Gaziantep Basketbol: Kelly 6, Jaiteh 16, Simpson 12, Hayes 15, Can Uğur Öğüt 6, İsmail Cem Ulusoy 4, Orhan Aydın Hacıyeva 7, Tomas, Muhammet Doğan Şenli 2Galatasaray: Hamilton 17, Trice 11, Motum 11, Jefferson...
Salon: Şahinbey
Hakemler: Mehmet Keseratar, Ali Serkan Emlak, Polat Parlak
Empera Halı Gaziantep Basketbol: Kelly 6, Jaiteh 16, Simpson 12, Hayes 15, Can Uğur Öğüt 6, İsmail Cem Ulusoy 4, Orhan Aydın Hacıyeva 7, Tomas, Muhammet Doğan Şenli 2
Galatasaray: Hamilton 17, Trice 11, Motum 11, Jefferson 3, Hüseyin Göksenin Köksal 2, Yiğit Arslan 3, Eray Aydoğan 3, Welliams 11
1. Periyot: 17-20
Devre: 36-30
3. Periyot: 51-43
ING Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Empera Halı Gaziantep Basketbol evinde Galatasaray'ı 68-61 mağlup etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak