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ING Basketbol Süper Ligi

24.01.2021 20:07 | Son Güncelleme: 24.01.2021 20:10
ING Basketbol Süper Ligi

Salon: BeşkazaHakemler: Aytuğ Ekti, Ahmet Tatlıcı, Polat ParlakLokman Hekim Fethiye Belediyespor: Johnson Jr 20, Fırat Töz 3, Erdem İlter 2, Abu 8, Caner Ercan, Barış Hersek, Polat Kaya 6, Cook 19, Sercan Ergin, Atkins 15, Frazier 13Fenerbahçe Beko: Brown 4, Perez 8, Melih Mahmutoğlu 10,...

Salon: Beşkaza

Hakemler: Aytuğ Ekti, Ahmet Tatlıcı, Polat Parlak

Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: Johnson Jr 20, Fırat Töz 3, Erdem İlter 2, Abu 8, Caner Ercan, Barış Hersek, Polat Kaya 6, Cook 19, Sercan Ergin, Atkins 15, Frazier 13

Fenerbahçe Beko: Brown 4, Perez 8, Melih Mahmutoğlu 10, Tarık Biberoviç 6, Pierre 17, Jan Vesely 14, Kenan Sipahi 6, Eddie 21, Berkay Candan, Ali Muhammed 2, Ahmet Düverioğlu 5

1. Periyot: 19-26

Devre: 45-57

3. Periyot: 59-79

5 faulle çıkanlar: 36.06 Cook, 39.39 Atkins (Lokman Hekim Fethiye Belediyespor)

ING Basketbol Süper Ligi 18. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Beko deplasmanda, Lokman Hekim Fethiye Belediyespor'u 93-86 mağlup etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır

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