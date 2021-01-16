ING Basketbol Süper Ligi
Salon: Prof. Dr. Veysel EroğluHakemler: Aytuğ Ekti, Mehmet Karabilecen, Serhat BükerHDI Sigorta Afyon Belediyespor: Sinan Sağlam 6, Wright 14, Cruz 19, Kairys 11, Leissner 10, Efe Beşok, Berke Aygündüz 3, Ekrem Sancaklı 5, Harun Apaydın 5, Egemen Güven 11, Macura 8, Ali Tuncer 2Aliağa...
Salon: Prof. Dr. Veysel Eroğlu
Hakemler: Aytuğ Ekti, Mehmet Karabilecen, Serhat Büker
HDI Sigorta Afyon Belediyespor: Sinan Sağlam 6, Wright 14, Cruz 19, Kairys 11, Leissner 10, Efe Beşok, Berke Aygündüz 3, Ekrem Sancaklı 5, Harun Apaydın 5, Egemen Güven 11, Macura 8, Ali Tuncer 2
Aliağa Petkimspor: Ray 22, Boran Güler, Ege Arar 7, Okben Ulubay 3, Hummer 6, Bilgehan Diril, Serkan Menteşe, Vasiliauskas 12, Zack 8, Canberk Kuş 2, Dorukhan Engindeniz 16
1. Periyot: 28-17
Devre: 53-30
3. Periyot: 75-48
5 faulle çıkan: 35.37 Sinan Sağlam (HDI Sigorta Afyon Belediyespor)
ING Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında HDI Sigorta Afyon Belediyespor, sahasında Aliağa Petkimspor'u 94-76 yendi.
Karşılaşmanın ilk 4 dakikalık bölümünü 13-2 önde geçen HDI Sigorta Afyon Belediyespor, kalan dakikalarda Aliağa Petkimspor karşısında aradaki farkı 11 sayıya çıkardığı periyodu 28-17 üstün tamamladı.
İkinci periyotta da hücumda etkili oyununu sürdüren HDI Sigorta Afyon Belediyespor, 14. dakikayı 41-17 önde geçti. Kalan dakikalarda skor üretmekte zorlanan Aliağa Petkimspor, karşısında HDI Sigorta Afyon Belediyespor, 23 sayı farkla devreyi 53-30 galip bitirdi.
Mücadelenin 25. dakikası iç ve dış basketlerle bulduğu sayılarla HDI Sigorta Afyon Belediyespor'un 65-38 üstünlüğüyle geçildi. Kalan dakikalarda Cruz, Wright, Egemen Güven ile Leissener'in skora katkılarıyla HDI Afyon Belediyespor, periyodu 27 sayı farkla 75-48 önde tamamladı.
Son periyotta ise Aliğa Petkimspor takımı farkı azaltmaya çalışsa da HDI Sigorta Afyon Belediyespor, müsabakadan 94-76 galip ayrıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz