ING Basketbol Süper Ligi
Salon: ŞahinbeyHakemler: Kerem Baki, Serdar Ünal, Halil BaldemirEmpera Halı Gaziantep Basketbol: Kelly 12, İsmail Cem Ulusoy 9, Jaiteh 10, Simpson 21, Tomas 22, Lemar 6, Orhan Hacıyeva, Furkan Özkan, Doğan Şenli 4HDI Sigorta Afyon Belediyespor: Sinan Sağlam 5, Wright 15, Cruz 20, Kairys...
Salon: Şahinbey
Hakemler: Kerem Baki, Serdar Ünal, Halil Baldemir
Empera Halı Gaziantep Basketbol: Kelly 12, İsmail Cem Ulusoy 9, Jaiteh 10, Simpson 21, Tomas 22, Lemar 6, Orhan Hacıyeva, Furkan Özkan, Doğan Şenli 4
HDI Sigorta Afyon Belediyespor: Sinan Sağlam 5, Wright 15, Cruz 20, Kairys 11, Leissner 15, Ekrem Sancaklı, Harun Apaydın, Egemen Güven 12, Macura 10
1. Periyot: 18-17
Devre: 37-40
3. Periyot: 58-59
4. Periyot: 77-77
5 faulle çıkanlar: 42.52 Kelly, 43.46 Tomas, 44.28 İsmail Cem Ulusoy (Empera Halı Gaziantep Basketbol), 43.31 Cruz (HDI Sigorta Afyon Belediyespor)
ING Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında HDI Sigorta Afyon Belediyespor, deplasmanda Empera Halı Gaziantep Basketbol'u normal süresi 77-77 berabere biten karşılaşmada 88-84 yendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar