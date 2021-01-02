Fenerbahçe Beko: 73-87
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Fenerbahçe Beko: 73-87

02.01.2021 17:23 | Son Güncelleme: 02.01.2021 17:36
Fenerbahçe Beko: 73-87

SALON: Sinan ErdemHAKEMLER: Özlem Yalman, Ziya Özorhon, Halil BaldemirGALATASARAY: Macon 9, Yiğit Arslan 5, Göksenin Köksal 7, Marei 8, Motum 15, Hunter 15, Barış Ermiş 10, Jefferson 4, Ayberk OlmazFENERBAHÇE BEKO: Brown 13, Guduric 18, Pierre 15, Barthel 4, Vesely 15, Melih Mahmutoğlu 9,...

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Özlem Yalman, Ziya Özorhon, Halil BaldemirGALATASARAY: Macon 9, Yiğit Arslan 5, Göksenin Köksal 7, Marei 8, Motum 15, Hunter 15, Barış Ermiş 10, Jefferson 4, Ayberk OlmazFENERBAHÇE BEKO: Brown 13, Guduric 18, Pierre 15, Barthel 4, Vesely 15, Melih Mahmutoğlu 9, Tarık Biberoviç 5, Ahmet Düverioğlu 81. PERİYOT: 20-22DEVRE: 31-483. PERİYOT: 51-68BEŞ FAULLE ÇIKAN: 36.31 Marei (Galatasaray)

ING Basketbol Süper Ligi'nin 15'inci haftasındaki derbi mücadelede Galatasaray, konuk ettiği Fenerbahçe Beko'ya 87-73 mağlup oldu. Bu sonuçla Fenerbahçe Beko, ligdeki 12'nci galibiyetini elde ederken Galatasaray 10'uncu mağlubiyetini yaşadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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