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ING Basketbol Süper Ligi

02.01.2021 15:29 | Son Güncelleme: 02.01.2021 15:32
ING Basketbol Süper Ligi

Salon: ŞahinbeyHakemler: Mehmet Karabilecen, Mehmet Şahin, Ahmet TatlıcıEmpera Halı Gaziantep Basketbol: Kelly 9, Jaiteh 17, Simpson 19, Tomas 7, Can Uğur Öğüt, İsmail Cem Ulusoy, Orhan Haciyeva, Lemar 13, Doğan ŞenliBüyükçekmece Basketbol: Olaseni 20, Farrell 12, Enes Berkay Taşkıran 4, Oliver...

Salon: Şahinbey

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Mehmet Şahin, Ahmet Tatlıcı

Empera Halı Gaziantep Basketbol: Kelly 9, Jaiteh 17, Simpson 19, Tomas 7, Can Uğur Öğüt, İsmail Cem Ulusoy, Orhan Haciyeva, Lemar 13, Doğan Şenli

Büyükçekmece Basketbol: Olaseni 20, Farrell 12, Enes Berkay Taşkıran 4, Oliver 11, Mert Celep, Ömer Utku Al 4, Eldridge 13, Mehmet Fırat Alemdaroğlu 2, Burak Eşlik

1. Periyot: 17-12

Devre: 35-28

3. Periyot: 54-45

Beş faulle çıkan: 37.58 Farrell (Büyükçekmece Basketbol)

ING Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Büyükçekmece Basketbol, deplasmanda Empera Halı Gaziantep Basketbol'u 66-65 yendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak

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