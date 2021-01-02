ING Basketbol Süper Ligi
Salon: ŞahinbeyHakemler: Mehmet Karabilecen, Mehmet Şahin, Ahmet TatlıcıEmpera Halı Gaziantep Basketbol: Kelly 9, Jaiteh 17, Simpson 19, Tomas 7, Can Uğur Öğüt, İsmail Cem Ulusoy, Orhan Haciyeva, Lemar 13, Doğan ŞenliBüyükçekmece Basketbol: Olaseni 20, Farrell 12, Enes Berkay Taşkıran 4, Oliver...
Salon: Şahinbey
Hakemler: Mehmet Karabilecen, Mehmet Şahin, Ahmet Tatlıcı
Empera Halı Gaziantep Basketbol: Kelly 9, Jaiteh 17, Simpson 19, Tomas 7, Can Uğur Öğüt, İsmail Cem Ulusoy, Orhan Haciyeva, Lemar 13, Doğan Şenli
Büyükçekmece Basketbol: Olaseni 20, Farrell 12, Enes Berkay Taşkıran 4, Oliver 11, Mert Celep, Ömer Utku Al 4, Eldridge 13, Mehmet Fırat Alemdaroğlu 2, Burak Eşlik
1. Periyot: 17-12
Devre: 35-28
3. Periyot: 54-45
Beş faulle çıkan: 37.58 Farrell (Büyükçekmece Basketbol)
ING Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Büyükçekmece Basketbol, deplasmanda Empera Halı Gaziantep Basketbol'u 66-65 yendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak