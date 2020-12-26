ING Basketbol Süper Ligi
Salon: Gazanfer BilgeHakemler: Fatih Arslanoğlu, Can Mavisu, Hüseyin ÇelikBüyükçekmece Basketbol: Ömer Utku Al 8, Eldridge 15, Oliver 16, Mehmet Fırat Alemdaroğlu, Enes Berkay Taşkıran 6, Olaseni 10, Farrell 11, Burak Eşlik, Mert CelepLokman Hekim Fethiye Belediyespor: Cook 19, Abu 8, Atkins...
Salon: Gazanfer Bilge
Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Can Mavisu, Hüseyin Çelik
Büyükçekmece Basketbol: Ömer Utku Al 8, Eldridge 15, Oliver 16, Mehmet Fırat Alemdaroğlu, Enes Berkay Taşkıran 6, Olaseni 10, Farrell 11, Burak Eşlik, Mert Celep
Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: Cook 19, Abu 8, Atkins 14, Frazier 5, Erdem İlter 10, Fırat Töz 3, Caner Ercan, Barış Hersek, Mustafa Baştürk, Sercan Ergin
1. Periyot: 16-16
Devre: 32-33
3. Periyot: 50-45
5 faulle çıkan: 39.09 Olaseni (Büyükçekmece Basketbol)
ING Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Büyükçekmece Basketbol, Lokman Hekim Fethiye Belediyespor'u 66-59 yendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan