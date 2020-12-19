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ING Basketbol Süper Ligi

19.12.2020 17:37 | Son Güncelleme: 19.12.2020 17:41
ING Basketbol Süper Ligi

Salon: KarataşHakemler: Altuğ Köselerli, Ziya Özorhon, Semih VuralEmpera Halı Gaziantep Basketbol: Lemar 13, Kelly 13, Jaiteh 22, Simpson 8, Can Uğur Öğüt 11, İsmail Cem Ulusoy, Orhan Haciyeva 3, Tomas, Doğan ŞenliTürk Telekom: Baldwin 6, Muhammed Mustafa Baygül 4, Dekker 8, Wiltjer 13, Eric...

Salon: Karataş

Hakemler: Altuğ Köselerli, Ziya Özorhon, Semih Vural

Empera Halı Gaziantep Basketbol: Lemar 13, Kelly 13, Jaiteh 22, Simpson 8, Can Uğur Öğüt 11, İsmail Cem Ulusoy, Orhan Haciyeva 3, Tomas, Doğan Şenli

Türk Telekom: Baldwin 6, Muhammed Mustafa Baygül 4, Dekker 8, Wiltjer 13, Eric 17, Gani Erdi Gülaslan 6, Can Korkmaz 8, Samet Geyik 4

1. Periyot: 16-16

Devre: 33-31

3. Periyot: 51-45

ING Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Empera Halı Gaziantep Basketbol, konuk ettiği Türk Telekom'u 70-66 yendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar

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