ING Basketbol Süper Ligi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ING Basketbol Süper Ligi

08.11.2020 17:51 | Son Güncelleme: 08.11.2020 17:54
ING Basketbol Süper Ligi

Salon: BJK Akatlar Spor ve Kültür KompleksiHakemler: Aytuğ Ekti, Kerem Baki, Semih VuralBeşiktaş: Mehmet Yağmur 8, Johnson 12, Blackmon 28, Egehan Arna 11, Alperen Şengün 14, Sadık Emir Kabaca 1, Furkan Haltalı 8, Samet Yiğitoğlu, Ömer Yasir Küçük, Hakan Sayılı 2Empera Halı Gaziantep...

Salon: BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi

Hakemler: Aytuğ Ekti, Kerem Baki, Semih Vural

Beşiktaş: Mehmet Yağmur 8, Johnson 12, Blackmon 28, Egehan Arna 11, Alperen Şengün 14, Sadık Emir Kabaca 1, Furkan Haltalı 8, Samet Yiğitoğlu, Ömer Yasir Küçük, Hakan Sayılı 2

Empera Halı Gaziantep Basketbol: Simpson 5, Can Uğur Öğüt 18, Orhan Haciyeva 8, Tomas 4, Muhammed Doğan Şenli 4, Jaiteh 19, Lemar 17, İsmail Cem Ulusoy 6, Metehan Akyel

1. Periyot: 15-15

Devre: 34-27

3. Periyot: 53-47

Normal süre: 69-69

5 faulle çıkanlar: 35.37 İsmail Cem Ulusoy, 39.20 Jaiteh, 44.55 Orhan Haciyeva (Empera Halı Gaziantep Basketbol), 37.50 Furkan Haltalı (Beşiktaş)

ING Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında normal süresi 69-69 biten maçta Beşiktaş, uzatma sonunda Empera Halı Gaziantep Basketbol'u 84-81 yendi.

Siyah-beyazlı ekip, bu sonuçla ligdeki ilk galibiyetini alırken, Empera Halı Gaziantep Basketbol dördüncü kez mağlup oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

İlgili Haberler

ING Basketbol Süper Ligi
ING Basketbol Süper Ligi
ING Basketbol Süper Ligi
ING Basketbol Süper Ligi
ING Basketbol Süper Ligi: Lokman Hekim Fethiye Belediye: 84 Anadolu Efes: 90
ING Basketbol Süper Ligi: Lokman Hekim Fethiye Belediye: 84 Anadolu Efes: 90
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Donald Trump Mustafa Varank Devlet Bahçeli Mustafa Destici Bekir Pakdemirli
Magazin Cem Yılmaz Halil Sezai Şeyma Subaşı İzzet Yıldızhan
Spor Tamer Tuna Okan Buruk Gökhan Gönül Eddie Newton Sergen Yalçın
Daha Fazla Kasım Joe Biden Fenerbahçe Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ING Basketbol Süper Ligi - Gaziantep
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.11.2020 18:00:39. #1.14#
title