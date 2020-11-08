ING Basketbol Süper Ligi

Salon: BJK Akatlar Spor ve Kültür KompleksiHakemler: Aytuğ Ekti, Kerem Baki, Semih VuralBeşiktaş: Mehmet Yağmur 8, Johnson 12, Blackmon 28, Egehan Arna 11, Alperen Şengün 14, Sadık Emir Kabaca 1, Furkan Haltalı 8, Samet Yiğitoğlu, Ömer Yasir Küçük, Hakan Sayılı 2Empera Halı Gaziantep...

Salon: BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi

Hakemler: Aytuğ Ekti, Kerem Baki, Semih Vural

Beşiktaş: Mehmet Yağmur 8, Johnson 12, Blackmon 28, Egehan Arna 11, Alperen Şengün 14, Sadık Emir Kabaca 1, Furkan Haltalı 8, Samet Yiğitoğlu, Ömer Yasir Küçük, Hakan Sayılı 2

Empera Halı Gaziantep Basketbol: Simpson 5, Can Uğur Öğüt 18, Orhan Haciyeva 8, Tomas 4, Muhammed Doğan Şenli 4, Jaiteh 19, Lemar 17, İsmail Cem Ulusoy 6, Metehan Akyel

1. Periyot: 15-15

Devre: 34-27

3. Periyot: 53-47

Normal süre: 69-69

5 faulle çıkanlar: 35.37 İsmail Cem Ulusoy, 39.20 Jaiteh, 44.55 Orhan Haciyeva (Empera Halı Gaziantep Basketbol), 37.50 Furkan Haltalı (Beşiktaş)

ING Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında normal süresi 69-69 biten maçta Beşiktaş, uzatma sonunda Empera Halı Gaziantep Basketbol'u 84-81 yendi.

Siyah-beyazlı ekip, bu sonuçla ligdeki ilk galibiyetini alırken, Empera Halı Gaziantep Basketbol dördüncü kez mağlup oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan