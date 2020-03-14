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Mehmet Keseratar, basketbol, Şahinbey, Bandırma, Spor

ING Basketbol Süper Ligi

Salon: Şahinbey Hakemler: Mehmet Keseratar, Serdar Ünal, Ali KöseoğluGaziantep Basketbol: İsmail Cem Ulusoy 2, Orhan Aydın Haciyeva 12, Erol Can Çinko 6, Can Uğur Öğüt 13, Buva 23, Buford 6, Vasiliauskas 3, Jelovac 6, Metehan Akyel 2, Batuhan Dikmen, Murat GöktaşTeksüt Bandırma: Furkan Haltalı...

14.03.2020 15:00 | Son Güncelleme: 14.03.2020 15:00
ING Basketbol Süper Ligi

Salon: Şahinbey


Hakemler: Mehmet Keseratar, Serdar Ünal, Ali Köseoğlu

Gaziantep Basketbol: İsmail Cem Ulusoy 2, Orhan Aydın Haciyeva 12, Erol Can Çinko 6, Can Uğur Öğüt 13, Buva 23, Buford 6, Vasiliauskas 3, Jelovac 6, Metehan Akyel 2, Batuhan Dikmen, Murat Göktaş

Teksüt Bandırma: Furkan Haltalı 2, Rıdvan Öncel 20, Erkan Yılmaz 10, Şehmus Hazer 12, Alperen Şengün 11, Sadık Emir Kabaca 6, Atakan Erdek 2

1. Periyot: 26-13

Devre: 38-30

3. Periyot: 57-48

ING Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Gaziantep Basketbol, Teksüt Bandırma'yı 73-63 yendi.

Kaynak: AA

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