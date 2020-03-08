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Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş, Darüşşafaka, Sinan Güler, Sigorta, Spor

ING Basketbol Süper Ligi

Salon: Darüşşafaka Ayhan ŞahenkHakemler: Mehmet Karabilecen, Alper Altuğ Köselerli, Mehmet Serdar ÜnalDarüşşafaka Tekfen: Browne, Doğuş Özdemiroğlu 9, Lamb 9, Berk Demir 8, Hamilton 23, Jones 4, Sinan Güler 9, Colson 15, Mahir Ağva 2, Erkan Veyseloğlu, Doruk DoraGalatasaray Doğa Sigorta:...

08.03.2020 19:56 | Son Güncelleme: 08.03.2020 19:56
ING Basketbol Süper Ligi

Salon: Darüşşafaka Ayhan Şahenk

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Alper Altuğ Köselerli, Mehmet Serdar Ünal

Darüşşafaka Tekfen: Browne, Doğuş Özdemiroğlu 9, Lamb 9, Berk Demir 8, Hamilton 23, Jones 4, Sinan Güler 9, Colson 15, Mahir Ağva 2, Erkan Veyseloğlu, Doruk Dora

Galatasaray Doğa Sigorta: Roberson 20, Harrison 21, Göksenin Köksal 3, Auguste 15, Poythress 9, Webster 9, Yiğit Arslan 2, Ayberk Olmaz 5, Can Korkmaz, Ege Arar 4, Caner Erdeniz

1. Periyot: 19-19

Devre: 36-38

3. Periyot: 54-54

Beş faulle çıkan: 39.28 Auguste (Galatasaray Doğa Sigorta)

ING Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Galatasaray Doğa Sigorta, konuk olduğu Darüşşafaka Tekfen'i 88-79 yendi.

Maça iyi başlayan Galatasaray, ilk 2 dakikayı 5-0 önde geçti. Berk Demir, Doğuş Özemiroğlu ve Lamb ile skor üreten ev sahibi ekip, oyuna denge getirdi. Müsabakanın 5. dakikası 8-8'lik eşitlikle geride kaldı. Karşılıklı sayılarla devam eden ilk çeyrek, 19-19 beraberlikle tamamlandı.

İkinci periyoda iyi giren Darüşşafaka Tekfen; Colson, Jones ve Mahir Ağva'nın basketleriyle 15. dakikada 27-22'lik skorla üstünlük kurdu. Harrison ve Webster ile skor üreten sarı-kırmızılı ekip, 16. dakikada 27-27 beraberliği sağladı. Konuk takım Harrison ve Roberson'un 3 sayı çizgisinin gerisinden bulduğu isabetlerle 18. dakikada 33-31 öne geçti. Colson ile serbest atış çizgisinden, Lamb ile de dışarıdan skor üreten Darüşşafaka Tekfen, ilk yarının son dakikasına 36-35 önde girdi. Son dakikada Harrison ile 3 sayılık basket bulan Galatasaray Doğa Sigorta, devre arasına 38-36 üstün gitti.

Müsabakanın ikinci devresine Lamb ve Hamilton'un basketleriyle giren Darüşşafaka Tekfen, 23. dakikada 44-39 üstünlük kurdu. Poythress ve Ege Arar'ın basketleriyle yeniden öne geçen sarı-kırmızılı takım, 25. dakikayı 47-44 üstünlükle geride bıraktı. Düşük tempoda ilerleyen mücadelenin 29. dakikasında yeşil-siyahlı takım 52-52 beraberliği yakaladı. Çeyrek de 54-54 sona erdi.

Darüşşafaka Tekfen, son çeyreğin ilk dakikasında Sinan Güler'in 3 sayılık basketiyle 57-54 öne geçti. Roberson, Harrison, Webster, Auguste ile Poythress'in elinden hızlı hücumlardan ve pota altından skor üreten Galatasaray Doğa Sigorta, 36. dakikada 13 sayıyla maçtaki en yüksek farkı yakaladı: 62-75. Kalan bölümde oyunun temposu artarken üstünlüğünü koruyan Galatasaray, mücadeleyi 88-79 kazandı.

Sarı-kırmızılılarda Harrison 21 sayı ve 7 ribaunt, Roberson 20 sayı ve 7 asist, Auguste ise 15 sayı ve 10 ribauntla galibiyette önemli rol aldı. Yeşil-siyahlılarda ise 23 sayı, 12 ribauntla maçın en skoreri olan Hamilton ile 15 sayı üretip 8 de ribaunt alan Colson'un performansı mağlubiyeti önleyemedi.

İki sayılık atışlarda ve serbest atış çizgisinde iki takım adına birbirine yakın istatistikler ortaya çıkarken Galatasaray Doğa Sigorta'nın 3 sayı çizgisinin gerisinden attığı 24 şutun 10'unda isabet sağlaması sonucu belirledi. Darüşşafaka Tekfen, bu alanda 25'te 6'da kaldı.

Bu sonuçla sarı-kırmızılı takım ligdeki 16. galibiyetini aldı. Darüşşafaka Tekfen ise 10. kez mağlup oldu.

Spor Toto Süper Lig Maç Sonuçları ve Puan Durumu

Kaynak: AA

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