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Williams, Afyon, Spor

ING Basketbol Süper Ligi

Salon: TOFAŞHakemler: Mehmet Keseratar, Semih Vural, Ayşenur YazıcıoğluTOFAŞ: Brown 16, Phillip 12, Williams 10, Barış Ermiş 2, Mejia 9, Berkan Durmaz 5, Berk Uğurlu 7, Muhaymin Mustafa 2, Lojeski 7, Muhsin Yaşar 9Meksa Yatırım Afyon Belediyespor: Crawford 13, Davis 13, Aldridge 12, Ali Ulaş...

08.03.2020 19:50 | Son Güncelleme: 08.03.2020 19:52
ING Basketbol Süper Ligi

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Mehmet Keseratar, Semih Vural, Ayşenur Yazıcıoğlu

TOFAŞ: Brown 16, Phillip 12, Williams 10, Barış Ermiş 2, Mejia 9, Berkan Durmaz 5, Berk Uğurlu 7, Muhaymin Mustafa 2, Lojeski 7, Muhsin Yaşar 9

Meksa Yatırım Afyon Belediyespor: Crawford 13, Davis 13, Aldridge 12, Ali Ulaş Peker, Mehmet Fırat Alemdaroğlu 10, Hrovat 17, Zanna 4, Sinan Sağlam, Burak Eşlik 2, Ali Tuncer

1. Periyot: 22-13

Devre: 45-36

3. Periyot: 64-54

5 faulle çıkan: 37.24 Hrovat (Meksa Yatırım Afyon Belediyespor)

ING Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında TOFAŞ, sahasında Meksa Yatırım Afyon Belediyespor'u 79-71 yendi.

Karşılıklı basketlerle başlayan maçta Brown'un dış atışlardan ve Williams'ın pota altından bulduğu sayılarla etkili olan TOFAŞ, 5. dakikada 10-4 üstünlük sağladı. Temposu düşük geçen bu periyotta daha iyi oynayan Bursa temsilcisi, ilk çeyreği 22-13 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe Mejia'nın üçlüğüyle başlayıp farkı çift hanelere (25-13) çıkaran ev sahibi ekip karşısında Mehmet Fırat Alemdaroğlu ve Aldridge ile etkili olan Meksa Yatırım Afyon Belediyespor, 15. dakikada farkı 5'e indirdi: 29-24. Özellikle pota altındaki Muhsin Yaşar ve Williams rotasyonuyla hem ribauntlarda hem de hücumda oyunu domine eden TOFAŞ, soyunma odasına 45-36 üstün girdi.

Üçüncü çeyreğe ilk yarıya göre daha tempolu başlayan Bursa ekibi, Phillip, Mejia ve Lojeski ile üst üste üçlükler bulup, 23. dakikada farkı bir anda 16 sayıya çıkardı: 54-38. Rakibinin bu oyununa iyi savunmayla karşılık veren konuk ekip, Crawford'un asist ve sayılarıyla 28. dakikada farkı tekrar 8'e düşürse de final periyoduna TOFAŞ'ın 64-54 üstünlüğüyle girildi.

Son çeyreğe daha baskılı başlayan Meksa Yatırım Afyon Belediyespor, özellikle kısa oyuncuları Crawford ve Hrovat ile skor üretip, 34. dakikada farkı 3 sayıya (67-64) kadar indirdi. Konuk ekip, Mehmet Fırat Alemdaroğlu'nun da devreye girmesiyle 36. dakikada fark 1 sayıya (70-69) düşürse de son dakikaları Phillip, Lojeski ve Brown ile daha iyi oynayan TOFAŞ, maçtan 79-71 galip ayrıldı.

Kaynak: AA

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