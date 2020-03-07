Haberler » Spor » ING Basketbol Süper Ligi - Spor

ING Basketbol Süper Ligi

Salon: Gazanfer BilgeHakemler: Emin Moğulkoç, Fatih Arslanoğlu, Ali KöseoğluArel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol: Eldridge 16, Deniz Kılıçlı 4, Hayes 19, Cengizhan İvedi, Mert Celep 15, Kaan Sarıaslan 6, Saffold 13, Yiğit Can Vardal 2, Uğur Hortum 2Frutti Extra Bursaspor: Olaseni...

07.03.2020 22:00 | Son Güncelleme: 07.03.2020 22:00
ING Basketbol Süper Ligi

Salon: Gazanfer Bilge

Hakemler: , Fatih Arslanoğlu, Ali Köseoğlu

Arel Üniversitesi : Eldridge 16, Deniz Kılıçlı 4, Hayes 19, Cengizhan İvedi, Mert Celep 15, Kaan Sarıaslan 6, Saffold 13, Yiğit Can Vardal 2, Uğur Hortum 2

Frutti Extra Bursaspor: Olaseni 19, Christopher Jones 13, Perry Jones 19, Lopez 19, Robinson 4, Tevfik Akdamar 2, Ender Arslan 3, Dusan Cantekin 2, Can Maxim Mutaf 14, Mete Tekçevik, Tuğberk Gedikli

1. Periyot: 14-16

Devre: 39-45

3. Periyot: 55-73

ING Basketbol Süper Ligi 22. hafta maçında Frutti Extra Bursaspor, deplasmanda Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol'u 95-77 mağlup etti.

Bu sonuçla Frutti Extra Bursaspor 10. galibiyetini aldı. Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol ise 19. mağlubiyetini yaşadı.

Kaynak: AA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler