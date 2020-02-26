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ING Basketbol Süper Ligi

Salon: Ayhan ŞahenkHakemler: Emin Moğulkoç, Ozan Çakar, Ahmet TatlıcıDarüşşafaka Tekfen: Kartal Özmızrak 7, Hamilton 7, Jones 9, Sinan Güler 12, Colson 16, Mahir Ağva 8, Berk Demir 12, Doğuş Özdemiroğlu 1, Lamb 5, Doruk Dora, Erkan VeyseloğluTürk Telekom: Johnson 16, Muhammed Mustafa Baygül 8,...

26.02.2020 20:50 | Son Güncelleme: 26.02.2020 21:45
ING Basketbol Süper Ligi

Salon: Ayhan Şahenk

Hakemler: Emin Moğulkoç, Ozan Çakar, Ahmet Tatlıcı

Darüşşafaka Tekfen: Kartal Özmızrak 7, Hamilton 7, Jones 9, 12, Colson 16, Mahir Ağva 8, Berk Demir 12, Doğuş Özdemiroğlu 1, Lamb 5, Doruk Dora, Erkan Veyseloğlu

Türk Telekom: Johnson 16, Muhammed Mustafa Baygül 8, Fall 12, Wiltjer 21, Campbell 14, Harris 7, Akif Egemen Güven 2, Enes Berkay Taşkıran, Metin Türen, Şafak Edge, Polat Kaya

1. Periyot: 20-21

Devre: 41-33

3. Periyot: 58-58

Normal süre: 70-70

ING Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Türk Telekom, Darüşşafaka Tekfen'i uzatmada 80-77 mağlup etti.

Etkili dış atışlarla mücadeleye başlayan Türk Telekom, skor üstünlüğünü ele geçirdi ve 6. dakikada durumu 15-9 yaptı. Sinan Güler'in peş peşe üç sayılık basketleriyle rakibini yakalayan Darüşşafaka Tekfen, Johnson'ın basketlerini engelleyemedi ve ilk çeyreği başkent temsilcisi 21-20 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe etkili başlayıp oyuna ortak olan ev sahibi ekip, savunmada daha iyi performans sergilemeye başladı. Kritik anlarda bulduğu basketlerle skor üstünlüğü kazanan Darüşşafaka Tekfen, 16. dakikaya 35-29 önde girdi. Savunmada yerinde müdahalelerle rakibinin arayı kapatmasına izin vermeyen Darüşşafaka Tekfen soyunma odasına 41-33 üstünlükle gitti.

Üçüncü periyodun başında 7-0'lık bir seriyle rakibini yakalayan Türk Telekom, maça yeniden ortak oldu. 25. dakikada Wiltjer'in basketiyle 51-49 öne geçen başkent ekibi, Darüşşafaka Tekfen'in peş peşe gelen basketlerini engelleyemedi. Oldukça çekişmeli geçen üçüncü çeyrek 58-58 eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmanın 4. periyodunda da büyük çekişme yaşandı. İki ekip de skor üstünlüğünü eline alamayınca karşılaşmanın normal süresi 70-70 beraberlikle tamamlandı.

Uzatma bölümünde serbest atışları sayıya çevirerek avantaj yakalayan Türk Telekom, rakibinin üstünlük kurma çabasına izin vermedi ve mücadeleyi 80-77 kazandı.

Kaynak: AA

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