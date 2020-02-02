ING Basketbol Süper Ligi
Salon: Prof. Dr. Veysel EroğluHakemler: Emin Moğulkoç, Osman Sinan İşgüder, Musa Kazım ÇetinMeksa Yatırım Afyon Belediyespor: Crawford 17, Davis JR 7, Hrovat 20, Aldridge 15, Zanna 16, Sinan Sağlam 6, Erdi Gülaslan 8, Ali Ulaş Peker 2, Burak Eşlik, Mehmet Fırat Alemdaroğlu 4Bahçeşehir...
Salon: Prof. Dr. Veysel Eroğlu
Hakemler: Emin Moğulkoç, Osman Sinan İşgüder, Musa Kazım Çetin
Meksa Yatırım Afyon Belediyespor: Crawford 17, Davis JR 7, Hrovat 20, Aldridge 15, Zanna 16, Sinan Sağlam 6, Erdi Gülaslan 8, Ali Ulaş Peker 2, Burak Eşlik, Mehmet Fırat Alemdaroğlu 4
Bahçeşehir Koleji: Golden 24, Jones 6, Mangok 17, Hadi Özdemir, Hardy 24, Alper Özcan, Thomas Akyazılı 5, Clark 15, Doğan Şenli
1. Periyot: 14-22
Devre: 31-37
3. Periyot: 48-57
Normal süre : 75-75
1. Uzatma: 81-81
Beş faulle çıkan: 49.54 Jones (Bahçeşehir Koleji)
ING Bank Basketbol Süper Liginin 18. hafta maçında Meksa Yatırım Afyon Belediyespor normal süresi 75-75, ilk uzatması 81-81 berabere biten maçta Bahçeşehir Koleji'ni ikinci uzatma sonunda 95-91 yendi.
Karşılaşmanın ilk periyodunu 22-14 üstün geçen Bahçeşehir Koleji, soyunma odasına da 37-31 önde gitti.
Konuk takım maçın üçüncü çeyreğini de 57-48 önde bitirirken, Meksa Yatırım Afyon Belediyespor son periyottaki etkili mücadelesiyle skora denge getirdi ve normal süresi 75-75 berabere biten karşılaşma uzatmaya gitti.
Müsabakanın ilk uzatması da 81-81 berabere tamamlanırken, Meksa Yatırım Afyon Belediyespor ikinci uzatmada rakibine üstünlüğünü kabul ettirdi ve salondan 95-91 galip ayrıldı.